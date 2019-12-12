Baran Sertkaya'nın ilk teklisi yayınlandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen online müzik yarışmasında yaklaşık 6 bin 800 kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen Baran Sertkaya, yarışma boyunca Simge, Buray ve Tarık Sezer’den koçluk alma fırsatı yakaladı. 24 yaşındaki genç şarkıcı, yarışma sonrası yoğun bir prodüksiyon sürecine girerek “Hiç Kalma” isimli bir şarkı hazırladı. “Hiç Kalma”, 4 Aralık Çarşamba günü GNL & FreeZone Stüdyo etiketiyle tüm platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Üç ayrı stüdyoda kayıt

“Hiç Kalma” şarkısının sözü ve bestesini birçok hit şarkıya imza atan Öze Bade Derinöz’e, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait. Kayıtları FreeZone Stüdyo, Ozinga Production ve Ozan Doğulu Production’da tamamlanan şarkıda Çağrı Telkıvıran vokalleriyle de Baran Sertkaya’ya destek oldu.

İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde klip

“Hiç Kalma” şarkısı için bir klip de çekildi. Çekimleri Ümraniye Film Platoları’nda tamamlanan klibin yönetmenliğini ve fotoğraf çekimlerini İmre Haydaroğlu üstlendi. Klipte Baran Sertkaya’ya genç model Petra Radovic eşlik etti.