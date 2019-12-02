BKM'de yıla bol güldürülü veda
BKM Mutfak organizasyon, dopdolu programıyla aralık ayında da güldürmeye devam ediyor. Doğu Demirkol, Mesut Süre. Okan Cabalar gibi ünlü stand up komedyenlerinin yanı sıra, Songül Öden Lal Hayal oyunuyla seyirci karşısına çıkacak. 16 farklı sahne gösterisi, stand up ve tiyatro oyunuyla 56 kez perde açarak seyircilere keyifli bir ay geçirmeyi vaat ediyor.
2019'da onlarca komedyenle yüzlerce kez on binlerce kişiye kahkaha attıran BKM Mutfak, yılın son ayında da seyircileri için özel bir program hazırladı.
Stand up, sahne gösterisi ve tiyatro oyunu olmak üzere 16 farklı etkinlikle 56 kez perde açacak olan BKM Mutfak, İstanbul ve Anadolu'da seyircilerine keyifli bir ay yaşatacak.
BKM Mutfak, takvimi belli olan etkinliklerin yanı sıra aralık ayında da Açık Mikrofon'a çıkmak isteyen amatör komedyenlere sahnesini açık tutacak.
BKM Mutfak Aralık Etkinlikleri
1 Aralık 2019 Pazar
Sevimli Dostlar
Duru Ataşehir-İstanbul
1 Aralık 2019 Pazar
Cihan Talay
BKM Mutfak Kıbrıs
2 Aralık 2019 Pazartesi
BKM
4 Aralık 2019 Çarşamba
Doğu Demirkol
Dasdas
4 Aralık 2019 Çarşamba
İsmet İnönü – İzmir
5 Aralık 2019 Perşembe
Bülent Beyin Hikayesi
İzmir-İsmet İnönü
6 Aralık 2019 Cuma
Doğu Demirkol
Bostanlı Suat Taşer
6 Aralık 2019 Cuma
Bkm Mutfak Açık Mikrofon
BKM Mutfak Kıbrıs
6 Aralık 2019 Cuma
Okan Cabalar
İzmir Performance hall
6 Aralık 2019 Cuma
Tahsin Hasoğlu
Ankara Route
6 Aralık 2019 Cuma
Cem işçiler Açık Mic
BKM Mutfak Kıbrıs
7 Aralık 2019 Cumartesi
Miray
Fourseasons-Sultanahmet
8 Aralık 2019 Pazar
Sevimli Dostlar
Bostanlı Suat Taşer – İzmir
9 Aralık 2019 Pazartesi
Mesut Süre
Mersin
10 Aralık 2019 Salı
Mesut Süre
Adana
11 Aralık 2019 Çarşamba
Doğu Demirkol
Bursa Tayyare KM.
11 Aralık 2019 Çarşamba
Mesut Süre
Antep
11 Aralık 2019 Çarşamba
Cihan Talay
Ankara Route
11 Aralık 2019 Çarşamba
Var böyle tipler-Kıvanç Talu
Bodrum Mi
11 Aralık 2019 Çarşamba
Kıvanç Talu
Bodrum Mi
12 Aralık 2019 Perşembe
Tahsin Hasoğlu
Bkm Mutfak Çarşı
12 Aralık 2019 Perşembe
Miray
Barış Manço K.M.
13 Aralık 2019 Cuma
Tahsin Hasoğlu
Ckm-A salonu
13 Aralık 2019 Cuma
Mesut Süre
4 Mevsim Ankara
13 Aralık 2019 Cuma
Miray
BKM Mutfak Çarşı
14 Aralık 2019 Cumartesi
Sevimli Dostlar
CKM
14 Aralık 2019 Cumartesi
Mesut Süre
Zorlu PSM
14 Aralık 2019 Cumartesi
Cem İşçiler
Ankara Route
17 Aralık 2019 Salı
Cem İşçiler
Kaocaeli Üni
18 Aralık 2019 Çarşamba
Cihan Talay
İzmir Performance hall
19 Aralık 2019 Perşembe
Cem İşçiler
Ege Mizah Festivali
20 Aralık 2019 Cuma
Cem İşçiler
İzmir Performance hall
20 Aralık 2019 Cuma
Sevimli Dostlar
Moi
20 Aralık 2019 Cuma
Doğu Demirkol
MOİ Sahne
20 Aralık 2019 Cuma
Miray
Route – Ankara
21 Aralık 2019 Cumartesi
Onur Gökçek - Yusuf Bilal
İzmir Performance hall
21 Aralık 2019 Cumartesi
Sevimli Dostlar
Trump
21 Aralık 2019 Cumartesi
Lal Hayal
Denizli - Merkezefendi K.M.
21 Aralık 2019 Cumartesi
Miray
Bodrum Mi
22 Aralık 2019 Pazar
Lal Hayal
İzmir Bostanlı Suat taşer
23 Aralık Pazartesi
Doğu Demirkol
BKM
23 Aralık 2019 Pazartesi
Bar Psikoloğu
Bodrum Mi
24 Aralık Salı
Doğu Demirkol
Meb Şura
26 Aralık 2019 Perşembe
Tahsin Hasoğlu
BKM Mutfak Çarşı
27 Aralık 2019 Cuma
Mesut Süre
Vibracoustic Çorlu
27 Aralık 2019 Cuma
Miray
İzmir Performance hall
27 Aralık 2019 Cuma
Onur Gökçek - Yusuf Bilal
Route – Ankara
27 Aralık 2019 Cuma
Tahsin Hasoğlu
Denizli
28 Aralık 2019 Cumartesi
Tahsin Hasoğlu
İzmir Performance hall
28 Aralık 2019 Cumartesi
Sevimli Dostlar
Torium Sahne
29 Aralık 2019 Pazar
Sevimli Dostlar
Kadıköy Halk Eğitim