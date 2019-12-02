BKM'de yıla bol güldürülü veda

2019'da onlarca komedyenle yüzlerce kez on binlerce kişiye kahkaha attıran BKM Mutfak, yılın son ayında da seyircileri için özel bir program hazırladı.



Stand up, sahne gösterisi ve tiyatro oyunu olmak üzere 16 farklı etkinlikle 56 kez perde açacak olan BKM Mutfak, İstanbul ve Anadolu'da seyircilerine keyifli bir ay yaşatacak.



BKM Mutfak, takvimi belli olan etkinliklerin yanı sıra aralık ayında da Açık Mikrofon'a çıkmak isteyen amatör komedyenlere sahnesini açık tutacak.





BKM Mutfak Aralık Etkinlikleri