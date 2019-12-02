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02.12.2019 - 12:19 |

BKM'de yıla bol güldürülü veda

BKM Mutfak organizasyon, dopdolu programıyla aralık ayında da güldürmeye devam ediyor. Doğu Demirkol, Mesut Süre. Okan Cabalar gibi ünlü stand up komedyenlerinin yanı sıra, Songül Öden Lal Hayal oyunuyla seyirci karşısına çıkacak. 16 farklı sahne gösterisi, stand up ve tiyatro oyunuyla 56 kez perde açarak seyircilere keyifli bir ay geçirmeyi vaat ediyor.

BKM'de yıla bol güldürülü veda

2019'da onlarca komedyenle yüzlerce kez on binlerce kişiye kahkaha attıran BKM Mutfak, yılın son ayında da seyircileri için özel bir program hazırladı.


Stand up, sahne gösterisi ve tiyatro oyunu olmak üzere 16 farklı etkinlikle 56 kez perde açacak olan BKM Mutfak, İstanbul ve Anadolu'da seyircilerine keyifli bir ay yaşatacak.


BKM Mutfak, takvimi belli olan etkinliklerin yanı sıra aralık ayında da Açık Mikrofon'a çıkmak isteyen amatör komedyenlere sahnesini açık tutacak.

BKMde yıla bol güldürülü veda



BKM Mutfak Aralık Etkinlikleri

1 Aralık 2019 Pazar

Sevimli Dostlar

Duru Ataşehir-İstanbul

1 Aralık 2019 Pazar

Cihan Talay

BKM Mutfak Kıbrıs

2 Aralık 2019 Pazartesi

Doğu Demirkol

BKM

4 Aralık 2019 Çarşamba

Doğu Demirkol

Dasdas

4 Aralık 2019 Çarşamba

Mesut Süre

İsmet İnönü – İzmir

5 Aralık 2019 Perşembe

Bülent Beyin Hikayesi

İzmir-İsmet İnönü

6 Aralık 2019 Cuma

Doğu Demirkol

Bostanlı Suat Taşer

6 Aralık 2019 Cuma

Bkm Mutfak Açık Mikrofon

BKM Mutfak Kıbrıs

6 Aralık 2019 Cuma

Okan Cabalar

İzmir Performance hall

6 Aralık 2019 Cuma

Tahsin Hasoğlu

Ankara Route

6 Aralık 2019 Cuma

Cem işçiler Açık Mic

BKM Mutfak Kıbrıs

7 Aralık 2019 Cumartesi

Miray

Fourseasons-Sultanahmet

8 Aralık 2019 Pazar

Sevimli Dostlar

Bostanlı Suat Taşer – İzmir

9 Aralık 2019 Pazartesi

Mesut Süre

Mersin

10 Aralık 2019 Salı

Mesut Süre

Adana

11 Aralık 2019 Çarşamba

Doğu Demirkol

Bursa Tayyare KM.

11 Aralık 2019 Çarşamba

Mesut Süre

Antep

11 Aralık 2019 Çarşamba

Cihan Talay

Ankara Route

11 Aralık 2019 Çarşamba

Var böyle tipler-Kıvanç Talu

Bodrum Mi

11 Aralık 2019 Çarşamba

Kıvanç Talu

Bodrum Mi

12 Aralık 2019 Perşembe

Tahsin Hasoğlu

Bkm Mutfak Çarşı

12 Aralık 2019 Perşembe

Miray

Barış Manço K.M.

13 Aralık 2019 Cuma

Tahsin Hasoğlu

Ckm-A salonu

13 Aralık 2019 Cuma

Mesut Süre

4 Mevsim Ankara

13 Aralık 2019 Cuma

Miray

BKM Mutfak Çarşı

14 Aralık 2019 Cumartesi

Sevimli Dostlar

CKM

14 Aralık 2019 Cumartesi

Mesut Süre

Zorlu PSM

14 Aralık 2019 Cumartesi

Cem İşçiler

Ankara Route

17 Aralık 2019 Salı

Cem İşçiler

Kaocaeli Üni

18 Aralık 2019 Çarşamba

Cihan Talay

İzmir Performance hall

19 Aralık 2019 Perşembe

Cem İşçiler

Ege Mizah Festivali

20 Aralık 2019 Cuma

Cem İşçiler

İzmir Performance hall

20 Aralık 2019 Cuma

Sevimli Dostlar

Moi

20 Aralık 2019 Cuma

Doğu Demirkol

MOİ Sahne

20 Aralık 2019 Cuma

Miray

Route – Ankara

21 Aralık 2019 Cumartesi

Onur Gökçek - Yusuf Bilal

İzmir Performance hall

21 Aralık 2019 Cumartesi

Sevimli Dostlar

Trump

21 Aralık 2019 Cumartesi

Lal Hayal

Denizli - Merkezefendi K.M.

21 Aralık 2019 Cumartesi

Miray

Bodrum Mi

22 Aralık 2019 Pazar

Lal Hayal

İzmir Bostanlı Suat taşer

23 Aralık Pazartesi

Doğu Demirkol

BKM

23 Aralık 2019 Pazartesi

Bar Psikoloğu

Bodrum Mi

24 Aralık Salı

Doğu Demirkol

Meb Şura

26 Aralık 2019 Perşembe

Tahsin Hasoğlu

BKM Mutfak Çarşı

27 Aralık 2019 Cuma

Mesut Süre

Vibracoustic Çorlu

27 Aralık 2019 Cuma

Miray

İzmir Performance hall

27 Aralık 2019 Cuma

Onur Gökçek - Yusuf Bilal

Route – Ankara

27 Aralık 2019 Cuma

Tahsin Hasoğlu

Denizli

28 Aralık 2019 Cumartesi

Tahsin Hasoğlu

İzmir Performance hall

28 Aralık 2019 Cumartesi

Sevimli Dostlar

Torium Sahne

29 Aralık 2019 Pazar

Sevimli Dostlar

Kadıköy Halk Eğitim

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