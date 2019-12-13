“Butik Ünlü” Yunus Günçe Kahkahalarla Sahnede!

Yunus Günçe’nin “Butik Ünlü” gösterisi. Ünlü oyuncunun neler anlatacağını merak ederseniz eğer, indirimli biletinizi buradan alabilirsiniz.

"Olur da eğlenmezsen bu akşam, hatayı kendinde ara" diye başlıyor anlatmaya. Ezbere anlatmıyor. İçinden geldiği gibi, o an ne geldiyse; onu anlatıyor. "Akıllı insanlar için tasarladığım yeni nesil stand-up" diye özetliyor aslında yaptığını. Seyircisine güveniyor. En az kendisine güvendiği kadar. Geçmişini anlatıyor. Başarısızlıklarını, işsizliklerini, yaptıklarını, yapması gerekenleri, yaşadığı ama aslında yaşamak istediği ülkesini anlatıyor. Survivor'ı da unutmuyor elbette. Nasıl ve niye unutsun? Geleceğini anlatıyor. Bu keyifli gösterideki yerinizi almak için buraya tıklayın ve yerinizi ayırtın.

Yunus Günçe’nin bu iyi hazırlanılmış gösterisinin; yılın son günlerinde, biraz olsun yüzünüzü güldürebilecek keyifli bir akşam geçirmenize yardımcı olacağı kesin. Bakalım ünlü oyuncunun başına neler gelmiş? Buraya tıklayarak size özel indirimlerle sunulan biletlerinizi satın alabilirsiniz. Çok gülmeye hazır olun.