Canlı Müzikli, Konaklamalı, Yemekli Yeni Yıla Özel İstanbul Eğlenceleri…

Güzel bir plan yapmak için henüz geç değil! Yılbaşı programınızı şimdiden yapın.

Sevdiklerinizle birlikte bütün bir yılın anılarını anlatırken bir yandan da yeni yıl umutlarınızı paylaşmanın heyecanı bu özel gecede buluşuyor. Yılbaşına yaklaşırken planlar yapılıyor. Arkadaşlar, eş dost yeni yıl yemeğine davet ediliyor. Bazılarımız bu özel gecede dışarıda olmayı tercih ediyor. Bazılarımız evde kutlamayı seçiyor. Peki, yeni yılda siz neredesiniz?

İstanbul’da yeni yıl kutlamaları unutulmaz anlara dönüşüyor. Lüks otellerde enfes lezzetler eşliğinde galalı yılbaşı yemekleri, sevdiğiniz ünlü sanatçılarla eğlence dolu zamanlar ve daha nice güzel yılbaşı akşamları sizi bekliyor.

Yeni Yılı Mustafa Keser ile Elite World Europe Hotel’de karşılayın!

Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kalite, ihtişam ve enfes menü ziyafetiyle, yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşamak için linki tıklayın.

Şehrin ayrıcalıklı şık oteli Elite World Asia, muhteşem bir yılbaşı gecesi için kapılarını açıyor. Size de bu gecede doyasıya eğlenmek kalıyor. Linke tıklayın.

İstanbul’un en güzel noktalarından biri olan Taksim’in unutulmaz mekânlarından Gezi Pastanesi’nde unutulmaz bir yeni yıl kutlaması için linki tıklayın.

DoubleTree by Hilton İstanbul Moda ayrıcalığında limitsiz yerli içecekli yılbaşı sokak partisine ne dersiniz? Linke tıklayın.



