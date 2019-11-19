Charlie'nin Melekleri İstanbul'da

Meleklerin yeni maceraları ve görevleri sırasında İstanbul’un ve Four Seasons Hotel Sultanahmet’in etkileyici atmosferi filme yansıyor. Türkiye’nin dünyadaki tanıtımı için büyük önem taşıyan filmin başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Noah Centineo ve Patrick Stewart üstlenirken yönetmenliğini Elizabeth Banks yapıyor.

Yönetmen Elizabeth Banks, Charlie’nin korkusuz meleklerinin bir sonraki kuşağını yeniden uçuşa geçiriyor . Banks’in cesur vizyonunda Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska, sahibi olduğu güvenlik ve soruşturma bürosu uluslararası boyuta ulaşmış olan, gizemli Charles Townsend için çalışıyorlar. Artık gezegenin dört bir yanında en zorlu görevleri üstlenen, dünyanın en zeki, en cesur ve en iyi eğitilmiş kadınlarından oluşan Melek takımları ve her takımın ayrı bir Bosley’si vardır.

Başrollerini Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Noah Centineo ve Patrick Stewart’ın üstlendiği filmi Elizabeth Banks yönetti. Filmin yapımcılığını Doug Belgrad, Elizabeth Cantillon, Max Handelman ve Elizabeth Banks; yönetici yapımcılığını ise Matthew Hirsch, Leonard Goldberg, Drew Barrymore ve Nancy Juvonen gerçekleştirdi. Filmin Evan Spiliotopoulos ve David Auburn tarafından yazılan hikayesini Elizabeth Banks senaryolaştırdı. “Charlie’s Angels/Charlie’nin Melekleri”nin görüntü yönetimi ASC’den Bill Pope’un, yapım tasarımı Aaron Haye’in, kurgusu ACE’den Alan Baumgarten’ın, kostüm tasarımı Kym Barrett’in, müziği ise Brian Tyler’ın imzasını taşıyor. Filmin müzik amirliğini Julianne Jordan ve Julia Michels gerçekleştirdi. Filmin İstanbul sahnelerinin bir bölümü Four Seasons Hotel Sultanahmet'te gerçekleşti.