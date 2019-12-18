MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Dali'nin Kadınları Türkiye'yi dolaşıyor
ABONE OL
18.12.2019 - 16:10 |

Dali'nin Kadınları Türkiye'yi dolaşıyor

Atlantis Yapım, tiyatro gruplarının Anadolu’yu dolaşıp, ülkenin dört bir yanındaki sanatseverlere ulaştığı, geçmişte kalan o güzel günleri günümüze taşıyor.

Dali'nin Kadınları Türkiye'yi dolaşıyor

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sahnelediği mükemmel oyun Dali’nin Kadınları 2019 yılının son haftası 20 Aralık tarihinde Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezin’de, 23 Aralık Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelecek. 2019 ‘un son iki oyunu ile yılı tamamlarken Ocak ve Şubat ayında da İstanbul’un farklı bölgelerinde sahnelenmeye devam ediyor olacak.

Dalinin Kadınları Türkiyeyi dolaşıyor

Başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf), Devrim Nas (Kişi), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan’ın (Virginia Woolf) paylaştığı, “Dali’nin Kadınları” sezonun en çok ilgi gören oyunları arasında başı çekiyor. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılan bu absürt komedi aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarını da içeriyor. İzleyicileri olağandışı bir yüzleşmeye davet eden “Dali’nin Kadınları” tüm Türkiye’yi gezdikten sonra Aralık itibari ile tekrar İstanbul'a döndü. Ocak ve Şubat aylarında da İstanbul’un farklı bölgelerinde sahnelenmeye devam ediyor olacak.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Ruam hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Ruam belirtileri, Ruam hastalığı tedavisi

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

Sıradaki Haber