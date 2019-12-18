Dali'nin Kadınları Türkiye'yi dolaşıyor

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sahnelediği mükemmel oyun Dali’nin Kadınları 2019 yılının son haftası 20 Aralık tarihinde Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezin’de, 23 Aralık Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelecek. 2019 ‘un son iki oyunu ile yılı tamamlarken Ocak ve Şubat ayında da İstanbul’un farklı bölgelerinde sahnelenmeye devam ediyor olacak.

Başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf), Devrim Nas (Kişi), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan’ın (Virginia Woolf) paylaştığı, “Dali’nin Kadınları” sezonun en çok ilgi gören oyunları arasında başı çekiyor. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılan bu absürt komedi aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarını da içeriyor. İzleyicileri olağandışı bir yüzleşmeye davet eden “Dali’nin Kadınları” tüm Türkiye’yi gezdikten sonra Aralık itibari ile tekrar İstanbul'a döndü. Ocak ve Şubat aylarında da İstanbul’un farklı bölgelerinde sahnelenmeye devam ediyor olacak.