Deniz kültürünün dergisi 4 yaşında

“Rüzgar Esmeden Deniz Kıpırdamaz” sloganıyla yayın hayatına devam eden dergi dört yılda 16 kez deniz ve tarih severlerle buluştu. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından üç ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası’nın dördüncü yaş günü için İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı’nda bir etkinlik düzenlendi. Derginin yayın sürecine yazı, belge, fotoğraf ve görsellerle destek veren isimlerle yönetim kadrosunun buluştuğu etkinlikte Yayın Yönetmeni Amiral Cem Gürdeniz, denizci olmanın omurgasının denizcilik kültürü olduğunu hatırlattı ve bunda Yeni Deniz Mecmuası’nın önemli katkılarının olduğunu vurguladıi. Gürdeniz, “Milletleri denizci yapan deneyimleri ve kültürleridir. Dünya jeopolitiğinin deniz üzerinden şekil aldığını son yüzyıl bize gösterdi. Dört yılda 16 sayı ile Türk deniz kültürünün gelişmesi ve gelecek kuşaklarımızın 462 bin kilometrekarelik ‘mavi vatan’ımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olması için çalışıyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyoruz” dedi. Etkinlikte, Göknil Özkök Sezener ve Banu Selin Aşan keman-viyola dinletisi sundu.



Şanlı Yavuz son sayıda

Deniz kültürünü her boyutuyla derinlemesine ele almaya devam eden ve Yeni Deniz Mecmuası’nın 2019 yılının son sayısında ise halk arasında ‘Şanlı Yavuz’ olarak bilinen Yavuz muhabere kruvazörünün Cumhuriyet Donanması’na katılışı da ele alınan konular arasında. Cumhuriyet Donaması’na katıldığındaki ilk seyirlerinden oluşan ve çok az bilinen fotoğraflar Cem Gürdeniz, Aydın Eken ve Murat Açmuz’un yazılarıyla okura sunuluyor.