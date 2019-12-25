Doctor Sleep’e uzun kurgu

Yönetmenliğini Mike Flanagan’ın üstlendiği, başrollerde Ewan McGregor, Rebecca Ferguson ve Kyliegh Curran’in yer aldığı filmde “The Shining”in çocuk karakteri Danny Torrance yetişkin haliyle izleyici karşısına çıktı. Mike Flanagan, geçenlerde yaptığı açıklamayla kendi kurgusuyla birlikte filmin tekrardan seyirciye ulaştırılacağını duyurdu. Filmin süresini üç saate çıkaran kurgudaki yeni sahnelerle ilgili çok da bilgi vermek istemeyen ekip, romanın hayranlarını sevindirecek detaylar olduğunu belirtti. Flanagan’ın yorumlarıyla birlikte 21 Ocak’ta dijital platformlarda yerini alacak film, 4 Şubat’tan itibaren de Blu-Ray ve 4K UHD olarak edinilebilecek.