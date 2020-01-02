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02.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Elektronik müzikle dans

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin modern dans proje grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul’un (MDTistanbul) geçen sezon prömiyerini gerçekleştirdiği “Elektronika” seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Elektronik müzikle dans

Elektronika’da yer alan üç eseri MDTistanbul’un 24 dansçısı sahneliyor. Elektronika programını topluluk dansçı ve koreograflarından Evrim Akyay’ın çalışması “Hadi”, koreograf İhsan Rüstem’in popüler eseri “Mantra, Güney Kore’den koreograf DongKyu Kim’in “Heyecan” çalışması oluşturuyor.

2018-2019 sezonunda ilgi gören Elektronika Zorlu PSM’de, 9 Ocak ve 11 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere iki temsille sahne alacak.

Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
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