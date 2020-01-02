Elektronik müzikle dans

Elektronika’da yer alan üç eseri MDTistanbul’un 24 dansçısı sahneliyor. Elektronika programını topluluk dansçı ve koreograflarından Evrim Akyay’ın çalışması “Hadi”, koreograf İhsan Rüstem’in popüler eseri “Mantra, Güney Kore’den koreograf DongKyu Kim’in “Heyecan” çalışması oluşturuyor.



2018-2019 sezonunda ilgi gören Elektronika Zorlu PSM’de, 9 Ocak ve 11 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere iki temsille sahne alacak.



