FarklÄ± elementleri nasÄ±l birleÅŸtireceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz

Albüm yerine tekli yayımlamayı tercih ediyorsunuz? Bunun özel bir sebebi var mı?

Dürüst olmak gerekirse, albüm her şeyden daha fazla zaman aşımına uğradı. Bir albüm yapmak bizim için çok büyük bir proje ve buna yetecek kadar zaman bırakma şansı bulmak pek mümkün olmuyor. Aynı zamanda başlangıçta acele etmek istemediğimiz bir şey - özellikle de yeni bir grup olarak. Bu yüzden ilk kaydımızı yayınlamak için zaman harcadık. Sonuçta biz albüm yapmak istiyoruz ve bu 2020 için de planımız bu yönde.

Peki bu noktada, müzikal üretiminizde sizi en çok besleyen etkenler ne oluyor?

Yazma şeklimiz oldukça fiziksel. Bir ritmin veya bir döngünün o başlangıç noktasına sahip olduktan sonra, onu oradan oluşturuyoruz. Bizde bir kişinin getirdiği bitmiş bir şarkı nadiren görülür. Uzun süredir birbirimizle müzik yapıyoruz. Bu yüzden birbirimizle hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Techo ve elektronik müziği sevmemize rağmen geleneksel sözlere sahip şarkılar da yazıyoruz. Zola Blood gibi bir şey yapmak için bu elementleri nasıl bir araya getirebileceğimizi düşünüyoruz.

Peki tüm bunların sonunda dinleyicide nasıl bir etki bırakmak istiyorsunuz?

En iyi konserlerde, her zaman devam eden günlük işlerden uzak durduğunuz bir nokta vardır. Her şeyden ayrı kalıyorsunuz ve o anda var oluyorsunuz.Bu yüzden müzik yapmak istiyoruz. İzleyicilerimizle bu tür bir bağlantı kurabilirsek çok mutlu oluruz. Daha fazla hareket etmek ve o anları denemek ve yaratmak için mevcut kayıtlardan daha büyük hissetmek için çalışıyoruz.

Dijitalleşme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce günümüzde müzisyenler için her şey daha kolay mı? Özellikle de sizin gibi elektronik müzikle ilgilenenler için...

Yazılım kesinlikle müziği her zamankinden daha erişilebilir hale getirdi. Bu sadece iyi bir şey olabilir. Bazı pahalı stüdyolarda bir kayıt yapmaktan ve para harcamadan mükemmel bir müzik çalabiliyorsunuz.

Salon'da İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?

Heyecan! Birçoğumuzun İstanbul'a ilk gelişi. Dolayısıyla bu kentte ve Salon'da çalacak olmak güzel bir ayrıcalık. Zorlu bir 18 ayımız oldu. Ortaya çıkan şeyleri göstermek için sabırsızlanıyoruz.

Son olarak dinleyicilerle buluşturacağınız yeni projeleriniz var mı?

Sadece Zola Blood! Bunun için yıl boyunca kayıtlar yaptık. Muhtemelen de önümüzdeki yıl yayınlanacak.

