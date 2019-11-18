FarklÄ± elementleri nasÄ±l birleÅŸtireceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz

Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

AlbÃ¼m yerine tekli yayÄ±mlamayÄ± tercih ediyorsunuz? Bunun Ã¶zel bir sebebi var mÄ±?

DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse, albÃ¼m her ÅŸeyden daha fazla zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸradÄ±. Bir albÃ¼m yapmak bizim iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir proje ve buna yetecek kadar zaman bÄ±rakma ÅŸansÄ± bulmak pek mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. AynÄ± zamanda baÅŸlangÄ±Ã§ta acele etmek istemediÄŸimiz bir ÅŸey - Ã¶zellikle de yeni bir grup olarak. Bu yÃ¼zden ilk kaydÄ±mÄ±zÄ± yayÄ±nlamak iÃ§in zaman harcadÄ±k. SonuÃ§ta biz albÃ¼m yapmak istiyoruz ve bu 2020 iÃ§in de planÄ±mÄ±z bu yÃ¶nde.

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Peki bu noktada, mÃ¼zikal Ã¼retiminizde sizi en Ã§ok besleyen etkenler ne oluyor?

Yazma ÅŸeklimiz oldukÃ§a fiziksel. Bir ritmin veya bir dÃ¶ngÃ¼nÃ¼n o baÅŸlangÄ±Ã§ noktasÄ±na sahip olduktan sonra, onu oradan oluÅŸturuyoruz. Bizde bir kiÅŸinin getirdiÄŸi bitmiÅŸ bir ÅŸarkÄ± nadiren gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Uzun sÃ¼redir birbirimizle mÃ¼zik yapÄ±yoruz. Bu yÃ¼zden birbirimizle hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde iletiÅŸim kurabiliyoruz. Techo ve elektronik mÃ¼ziÄŸi sevmemize raÄŸmen geleneksel sÃ¶zlere sahip ÅŸarkÄ±lar da yazÄ±yoruz. Zola Blood gibi bir ÅŸey yapmak iÃ§in bu elementleri nasÄ±l bir araya getirebileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.

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Peki tÃ¼m bunlarÄ±n sonunda dinleyicide nasÄ±l bir etki bÄ±rakmak istiyorsunuz?

En iyi konserlerde, her zaman devam eden gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerden uzak durduÄŸunuz bir nokta vardÄ±r. Her ÅŸeyden ayrÄ± kalÄ±yorsunuz ve o anda var oluyorsunuz.Bu yÃ¼zden mÃ¼zik yapmak istiyoruz. Ä°zleyicilerimizle bu tÃ¼r bir baÄŸlantÄ± kurabilirsek Ã§ok mutlu oluruz. Daha fazla hareket etmek ve o anlarÄ± denemek ve yaratmak iÃ§in mevcut kayÄ±tlardan daha bÃ¼yÃ¼k hissetmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

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DijitalleÅŸme hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz? Sizce gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde mÃ¼zisyenler iÃ§in her ÅŸey daha kolay mÄ±? Ã–zellikle de sizin gibi elektronik mÃ¼zikle ilgilenenler iÃ§in...

YazÄ±lÄ±m kesinlikle mÃ¼ziÄŸi her zamankinden daha eriÅŸilebilir hale getirdi. Bu sadece iyi bir ÅŸey olabilir. BazÄ± pahalÄ± stÃ¼dyolarda bir kayÄ±t yapmaktan ve para harcamadan mÃ¼kemmel bir mÃ¼zik Ã§alabiliyorsunuz.

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Salon'da Ä°stanbullu mÃ¼zikseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yorsunuz. Neler hissediyorsunuz?

Heyecan! BirÃ§oÄŸumuzun Ä°stanbul'a ilk geliÅŸi. DolayÄ±sÄ±yla bu kentte ve Salon'da Ã§alacak olmak gÃ¼zel bir ayrÄ±calÄ±k. Zorlu bir 18 ayÄ±mÄ±z oldu. Ortaya Ã§Ä±kan ÅŸeyleri gÃ¶stermek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yoruz.

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Son olarak dinleyicilerle buluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ±z yeni projeleriniz var mÄ±?

Sadece Zola Blood! Bunun iÃ§in yÄ±l boyunca kayÄ±tlar yaptÄ±k. Muhtemelen de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yayÄ±nlanacak.

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ihsan.dindar@milliyet.com.tr