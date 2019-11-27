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27.11.2019 - 15:53 |

Fırat Neziroğlu'nun "Selfie" sergisi

Uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun tek anlık donmuş selfie imgelerini, 600 saatlik dokunuşlarla, hayatın ritmi ile dokuyarak oluşturduğu Sergisi “Selfie” izleyicilerle buluşuyor.

Fırat Neziroğlu'nun "Selfie" sergisi

26.11.2019 Salı günü Anna Laudel Galeri’de yapılan açılışla, 7 çok özel dokuma ile ziyaretçilerle buluşan Selfie sergisi ile sanatçı, hayatımızdaki anlık mutluluklara dikkat çekiyor. Sanatçı mutlulukların ilmek ilmek dokunarak zamanla bütünleştiğinde oluşturacağı zengin dokuyu, boşluklar ve bütünleşik ilmeklerle tasvir ediyor.

Sergi açılışı Kontrtenör Nuri Harun Ateş’in aryaları, ünlü konuklar ve basın mensupları ile büyük ilgi gördü

Endüstri Devriminden bu yana ,Dünya’da Portre dokuyan nadir sanatçılardan olma özelliğini taşıyan Fırat Neziroğlu, geleneksel yöntemleri çağdaş argümanlarla bütünleştirerek geçmiş ve gelecek arasında kavramsal bağlar kuruyor.

Kendi adına dokuma tekniği olan Fırat Neziroğlu; SELFIE sergisini 19 Ocak 2020 tarihine kadar Anna Laudel Galeri’de ziyaret edebilirsiniz.

Fırat Neziroğlunun Selfie sergisi

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