Gedik Sanat'tan yeni yılda üç ayrı proje

Mert Fırat, Ölmeme Günü “İkinci Yeni Şarkılar” ile Seyirci Karşısında

18 Şubat 2020 - ZORLU PSM

Başarılı oyuncu Mert Fırat, Türk edebiyatının önemli akımlarından İkinci Yeni şairlerinin eserlerinden oluşan şarkılarla seyirci karşısına çıkacak. Nejat Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması'nda iki defa Birincilik Ödülü kazanan ve Kuvayı Milliye’den İnsan Manzaraları eseriyle dikkatleri üzerine çeken besteci Murat Cem Orhan, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya ve Tomris Uyar'ın şiirlerini Gedik Sanat’ın özel siparişi üzerine besteledi. Ölmeme Günü: İkinci Yeni Şarkılar, 18 Şubat 2020 tarihinde Zorlu PSM Platinum Sahnesi’ndeki dünya prömiyerinde Mert Fırat ve Evrim Özkaynak’ın sesleriyle ve Murat Cem Orhan yönetiminde hayat bulacak.

Deutsche Grammophon Sanatçısı Christian Jost İlk Defa Türkiye’de!

17 Mart 2020 ZORLU PSM

Çağımızın önemli bestecilerinden Christian Jost, Romantik Dönemin duygulu bestecisi Robert Schumann’ın Alman edebiyatının önemli ismi Heinrich Heine’nin dizeleri üzerine yazdığı ünlü şarkı serisi Dichterliebe (“Ozanın Aşkı") eserini yeniden besteledi ve Deutsche Grammophon etiketiyle yayınladı. Jost, Dichterliebe Recomposed (“Ozanın Aşkı: Yeniden Besteleniş”) adındaki bu eserini, 17 Mart 2020 tarihinde Grammy ödüllü uluslararası Türk tenor Bülent Bezdüz solistliğinde Zorlu PSM Platinum Sahnesi’nde yönetecek. Bezdüz’e Diskant Çağdaş Müzik Topluluğunun eşlik edeceği konserde eserin aynı zamanda Türkiye prömiyeri de gerçekleştirilmiş olacak.

Selman Ada’dan Yepyeni bir Opera: “Palto’’

13 Nisan 2020 - ZORLU PSM

Türk opera geleneğinin en üretken bestecilerinden Selman Ada, Rus edebiyatının en önemli yazarlarından Gogol’ün Palto adlı eserinden esinlenerek Tarık Günersel’in librettosu üzerine yepyeni bir opera ortaya çıkardı. Birbirinden başarılı Türk opera solistlerinin seslendireceği eser, 13 Nisan 2020 tarihinde Zorlu PSM Platinum Sahnesi’nde Dünya’da ilk seslendirilişini gerçekleştirecek ve konser versiyonuyla Gedik Filarmoni Orkestrası tarafından yorumlanacak olup besteci Selman Ada tarafından yönetilecek.