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23.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Genco Erkal’dan çağrı

Genco Erkal, geçen hafta yaşama veda eden Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Yıldız Kenter’in kurucularından olduğu Kenter Tiyatrosu’nda düzenli gösterilerle sahneye çıkacağını duyurdu.

Genco Erkal’dan çağrı

Bir Delinin Hatıra Defteri” oyununu Kenter Tiyatrosu’nda sahnelemeye başlayan Genco Erkal, “Biricik Yıldız Kenter’imizin bize emaneti olan Kenter Tiyatrosu’nu yaşatalım. Dostlar Tiyatrosu, düzenli gösterilerine başlayarak görevini yapıyor. İlk oyun olarak ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile
seyirci karşısındayız” dedi.

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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