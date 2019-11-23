23.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Genco Erkal’dan çağrı
Genco Erkal, geçen hafta yaşama veda eden Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Yıldız Kenter’in kurucularından olduğu Kenter Tiyatrosu’nda düzenli gösterilerle sahneye çıkacağını duyurdu.
“Bir Delinin Hatıra Defteri” oyununu Kenter Tiyatrosu’nda sahnelemeye başlayan Genco Erkal, “Biricik Yıldız Kenter’imizin bize emaneti olan Kenter Tiyatrosu’nu yaşatalım. Dostlar Tiyatrosu, düzenli gösterilerine başlayarak görevini yapıyor. İlk oyun olarak ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile
seyirci karşısındayız” dedi.