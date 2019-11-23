Genco Erkal’dan çağrı

“Bir Delinin Hatıra Defteri” oyununu Kenter Tiyatrosu’nda sahnelemeye başlayan Genco Erkal, “Biricik Yıldız Kenter’imizin bize emaneti olan Kenter Tiyatrosu’nu yaşatalım. Dostlar Tiyatrosu, düzenli gösterilerine başlayarak görevini yapıyor. İlk oyun olarak ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ ile

seyirci karşısındayız” dedi.



