‘Hayatı sevgiyi yaymakla geçti’

Akciğer rahatsızlığına bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için ilk tören Kenter Tiyatrosu’nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu uzun yıllardır asistanlığını yapan öğrencisi Engin Hepileri üstlendi. Ardından da Genco Erkal, Tilbe Saran ve Dikmen Gürün’ün de aralarında bulunduğu yakın dostları, öğencileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yıldız Kenter için birer veda konuşması yaptı.



‘Sihri bize dokundu’



Tiyatro sanatçısı Tilbe Saran törende yaptığı konuşmada usta sanatçıyı “Ömrünce tiyatrocu yetiştirdi. Tiyatrocu, seyirci, yönetmen... Elini değdirmeğidi, sırtını sıvazlamadığı hiç kimse yok. Onun sihri, bize, çömezlerine mutlaka bulaşmıştır. Ömrünü tiyatroya, tiyatro eğitimine adanmış koca bir destandı” diye anlattı. Son yıllarda çok fazla değerin yitip gittiğini söyleyen Nevra Serezli ise “Tiyatronun temel taşlarından biri. Ben gözümü açtım, Yıldız ve Müşfik Kenter ile tanıştım. 1963 senesinden beri her oyununu izledim. Beraber İngiltere’de bir oyun oynama şerefine nail oldum. Her zaman hayranlıkla izlediğim bir sanatçıydı. İyi bir usta ve hocam da oldu bir sene. Bazı insanlar var ya hani ‘onlar hiçbir zaman gitmezmiş’ gibi düşünülür. Yıldız Hoca’mın gidişi böyle çok şok etti beni. Çünkü o hep vardır. Hep bu tiyatroda şu perde açılacaktır. Biz de arkaya kulise gidip onu öpeceğiz ve kutlayacağız. O da bizi karşılayacak, gibi geliyor. Bu son yıllarda çok fazla değer kaybettik” dedi.







Oyuncu Sumru Yavrucuk da Kenter’i anlatırken gözyaşlarını tutamadı. “Türk tiyatrosunun başı sağ olsun” diyen Yavrucuk sözlerine “En önemli tiyatro insanımızı, hocaların hocasını, canımızı kaybettik. Bütün hayatı sevgi ve bu sevgiyi yaymakla geçti. Onu düşündüğüm zaman sevgisini ve sanata tutkusunu hatırlıyorum” diye devam etti.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise tiyatro dendiğinde Yıldız Kenter’in ve onun sahne performansının ilk akla gelen olduğunu belirterek, “Türk tiyatro sahnesi her açıldığında onun sözlerini, onun mimiklerini öğrencilerinde görmeye devam edeceğiz” dedi. Törenin ardından Levent Afer Yolal Camii’ne götürülen sanatçının naaşı kılınan öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda defnedildi.









‘Tutkuyu ondan öğrendik’



Yıldız Kenter’in meslek hayatında çok başarılara imza attığını vurgulayarak Perran Kutman, onun sayesinde saygıyı, mesleğe tutkuyu öğrendiklerini, bununbile bir sanatçı için yeterli olduğunu söyledi. Kutman, “O kadar güzel günler geçirdik ki. Ben çok çekinirdim. Birinci sınıfta oynuyordum. Yan gözle ‘acaba beğeniyor mu’ diye hep Yıldız Kenter’e bakıyordum. ‘Perran’cığım yan göz yan göz bana bakıp durma çünkü göz göze gelmemiz gerekiyor’ demişti.





Keşke o günlere geri dönsem” dedi. Melek Baykal ise “Sanata, sanatına ve hayata çok değer verdiğini biliyorum. Benim için çok yüceydi. Yıldız Kenter bir cumhuriyet kadınıydı. Onun izinden gitmemiz gerekiyor” diye belirtti.