HVOB Klein Wal'a geliyor

Klein Wal, hafta sonu Avrupa’nın en heyecan verici elektronik müzik ikilisi HVOB’yi ağırlamaya hazırlanıyor. HVOB; iki yetenekli müzisyen Anna Müller ve Paul Wallner ile ilk kez “ROCCO” albümleriyle müzik dünyasını kasıp kavurduktan sonra, “Silk” adlı son albümleriyle başarılarını taçlandırdılar.

Viyana merkezli ikili nefes kesen melodileri ve canlı performanslarıyla Burning Man, Fuji Rock Japan, Sonar ve Fusion gibi dünyanın en iyi müzik festivallerinin aranan isimlerinden. İkili, 16 Kasım Cumartesi gecesi, Klein Wal’daİstanbullularla buluşacak.