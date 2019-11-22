İlk kez Türkiye’de çalacak

Türkiye’de ilk kez sahne alacak olan sanatçıya 6 Flamenko dansçısı ve 5 müzisyen eşlik edecek. Konser, 23 Kasım 2019 Cumartesi akşamı Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleşecek.



Henüz 5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Valdivia, Paco De Lucia Konservatuvarı’nda eğitim aldı. 14 yaşında ilk şarkısı “Furia” yı besteledi. 17 yaşındayken bestelediği “Bahía” ve “La Caja de Música” şarkıları ilk albümünde yer aldı. Game of Thrones’un soundtrack’ini Flamenko formunda çalan sanatçının bu yorumu Birleşik Krallık’ta “En İyi Düzenleme” seçildi.



