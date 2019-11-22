22.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT
İlk kez Türkiye’de çalacak
Piyanosuyla yeni bir Flamenko füzyonu yaratan Diego Valdivia, 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında yarın müzikseverlerle buluşacak.
Türkiye’de ilk kez sahne alacak olan sanatçıya 6 Flamenko dansçısı ve 5 müzisyen eşlik edecek. Konser, 23 Kasım 2019 Cumartesi akşamı Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleşecek.
Henüz 5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Valdivia, Paco De Lucia Konservatuvarı’nda eğitim aldı. 14 yaşında ilk şarkısı “Furia” yı besteledi. 17 yaşındayken bestelediği “Bahía” ve “La Caja de Música” şarkıları ilk albümünde yer aldı. Game of Thrones’un soundtrack’ini Flamenko formunda çalan sanatçının bu yorumu Birleşik Krallık’ta “En İyi Düzenleme” seçildi.
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