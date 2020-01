"İstanbul konserimizi heyecanla bekliyoruz"

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

Şu an yeni bir turnedesiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Heyecanlıyız. Şovun içinde yer alan ve sürprizimize katılan izleyici ile her zaman güzel bir uyum yaratmayı başardık. Çoğu zaman izleyicilerimiz İtalyan ağırlıklıydı. Şimdi farklıklar söz konusu. Bütün bunlar büyük bir karşılıklı memnuniyetle sonuçlandı. Daha önce hiç İstanbul'a gitmedik ve konserimizi dört gözle bekliyoruz. Yeni kitlelerle tanışmak her zaman harika.

Peki bu tura vesile olan "Viva Italia" projesinize dair bilgileri bizimle paylaşır mısınız?

“Viva Italia”, dört büyük İtalyan Tenor'a, yani Enrico Caruso, Mario Lonza, Luciano Pavarotti, ve Andrea Bocelli'ye ithaf edilmiştir. Programımızda, ünlü İtalyan opera aryaları ve popüler hit şarkılarını seslendiriyoruz. Tabii ki, onları İtalyan zekâmız ve çekiciliğimizle birleştiriyoruz. Kendi tarzımızı ve tutkumuzu getiriyoruz. Geçen yıl ABD'yi gezdik ve 56 başarılı konser verdik.



“Viva Italia” projesi bu efsanevi isimlere selamımızdır. Opera dünyasında tenor olmak çok zordur, çünkü sınıra ve ötesine getirilen bir tür sestir ... Ayrıca, bir İtalyan tenor olmanın büyük bir sorumluluğu vardır, çünkü büyük İtalyan geleneğiyle yüzleşmek zorundasınız. Müzikal geleneğimizdeki bu dev isimleri bir çalışma referansı olarak görüyoruz. ancak elbette kendimizi kesinlikle onlarla karşılaştırmıyoruz. Onları örnek alabilmek bizim için çok güzel.

İstanbul da bu konser serinizin bir durağı olacak. Zorlu PSM'de CSO ile Yeni Yıl Konseri kapsamında sahne alacaksınız. Bizi nasıl bir konser bekliyor?

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi önemli bir orkestra eşliğinde şarkı söyleyebilmemiz gerçekten büyük bir onur. Ankara'da 27 Aralık'taki son konserde gerçekten heyecanlandığımızı söylemeliyim. Çok önemli bir etkinliğe katıldık ve her zaman yaptığımız gibi elimizden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğumuz açıktı. Halk bizi hep bizi tanıyormuş gibi karşıladı ve bu her şeyi çok daha kolay hale getirdi. Büyülü bir akşamdı. 3 Ocak'ta İstanbul'daki konser için çok heyecanlıyız ve şimdi orkestra ile yaratılan duygu ve Rengim Gökmen'in olağanüstü şefliği sayesinde muhteşem bir konser olacağından eminiz.

Sahnede asla seslendirmeyeceğiniz bir tür var mı?

The Four Italian Tenors'a katılmadan önce, her birimiz farklı aşamalarda farklı iş deneyimleri yaşadık ve belirli bir deneyim elde ettik. Aynı vokal dokusu olmasına rağmen kendimizi Roma'da bulduğumuzda, seslerimizin iyi birleştiğini gördük. Bu yüzden birlikte bir şeyler yapmayı düşünebilmemiz doğaldı. Hepimiz The Four Italian Tenors temelinde ve dünyaca ünlü İtalyan tenorlara saygı göstermek amacıyla repertuara birlikte karar verdik. Bu günlerde bu konuyu tekrar konuşuyoruz ve repertuarımızı ve bir sonraki konserler ve kayıt seçimimizi genişletebilmemiz için diğer şarkıları ve opera aryalarını eklemeyi düşünüyoruz.

Hazır söz oraya gelmişken yeni projeleriniz var mı? Öğrenebilir miyiz?

Bu yeni yılda konser turlarımızla devam edeceğiz. Ancak gelen yoğun talep nedeniyle ilk CD'imizi de kaydetmeye hazırlanıyoruz. 2020 yılıyla mutlu bir yeni yıl için en iyi dileklerimizi sunmak istiyoruz. Yeni yılın ilk konseri, harika zaman geçirdiğimiz Türkiye'de olacak ve yakında diğer konserlere dönmeyi umuyoruz.

ihsan.dindar@milliyet.com.tr

Fotoğraf: Keith Dixon