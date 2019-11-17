17.11.2019 - 11:05 |
İstanbul'dan Bryan Adams geçti
Bryan Adams, 20 sene önce gerçekleştirdiği stadyum konserinin ardından, önceki gece Ülker Sports Arena'da verdiği konserle Istanbullu müzikseverleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Aktif Bank sponsorluğu ve Volume Up Organizasyonu ile gerçeklesen konseri 10.000 müziksever izledi.
Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Bryan Adams, Cuts Like a Knife, Heaven, Run to You, Everything I do, I do it For You gibi unutulmaz şarkılarını söylediği konserin son şarkısı 'Shine A Light'ı seyirciye ve ailesine ithaf etti.
"Her şey unutulabilir. Bu gece. Bu şarkılar.. Unutmanız gereken tek şey hayalllerinizden vazgeçmemeniz.." sözleriyle konseri bitiren sanatçı finalde hayranları ile selfie çekti.