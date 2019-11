İstanbul'dan Bryan Adams geçti

Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Bryan Adams, Cuts Like a Knife, Heaven, Run to You, Everything I do, I do it For You gibi unutulmaz şarkılarını söylediği konserin son şarkısı 'Shine A Light'ı seyirciye ve ailesine ithaf etti.



"Her şey unutulabilir. Bu gece. Bu şarkılar.. Unutmanız gereken tek şey hayalllerinizden vazgeçmemeniz.." sözleriyle konseri bitiren sanatçı finalde hayranları ile selfie çekti.