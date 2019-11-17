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17.11.2019 - 11:05 |

İstanbul'dan Bryan Adams geçti

Bryan Adams, 20 sene önce gerçekleştirdiği stadyum konserinin ardından, önceki gece Ülker Sports Arena'da verdiği konserle Istanbullu müzikseverleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Aktif Bank sponsorluğu ve Volume Up Organizasyonu ile gerçeklesen konseri 10.000 müziksever izledi.

İstanbul'dan Bryan Adams geçti

Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Bryan Adams, Cuts Like a Knife, Heaven, Run to You, Everything I do, I do it For You gibi unutulmaz şarkılarını söylediği konserin son şarkısı 'Shine A Light'ı seyirciye ve ailesine ithaf etti. 

 

İstanbuldan Bryan Adams geçti


"Her şey unutulabilir. Bu gece. Bu şarkılar.. Unutmanız gereken tek şey hayalllerinizden vazgeçmemeniz.." sözleriyle konseri bitiren sanatçı finalde hayranları ile selfie çekti.

17 Kasım 2019 Magazin Bülteni17 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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