Karsu Babylon sahnesinde

At Pavillon – 3 Aralık Salı

Avusturyalı indie pop-rock dörtlüsü At Pavillon, Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle Babylon’da.

2014’te bir araya gelen Avusturya çıkışlı dörtlü At Pavillon, çıkış albümü “Believe Us”ı 2019’un başında yayımlayarak dikkatleri üzerine çekti. Bombay Bicycle Club, Kakkmaddafakka ve Lany gruplarla aynı sahneyi paylaşan ekip; CLASH Magazine, The 405, Discobelle, Spill Mag ve Billboard Radio gibi müzik mecralarının desteğini aldı. Freddie Mercury, Bob Marley ve M.I.A. gibi isimlerden ilham alan At Pavillon’un müziği ve performansları; The Kooks, Two Door Cinema Club, Cage The Elephant ve Catfish and the Bottlemen gibi indie rock’ın önemli temsilcileriyle kıyaslanıyor.

Güneşin Kadınları: Karsu – 4 Aralık Çarşamba

“Güneşin Kadınları” serisi kapsamında; caz, blues, soul, funk ve pop’u Türk müziği ile harmanlayan Karsu Babylon’da sahnede. Karsu’nun, 13 ili kapsayacak turunun ilk konseri Babylon’da.

Blanco White, Öncesi: Can Güngör – 5 Aralık Perşembe

Londra çıkışlı müzisyen ve şarkı yazarı Josh Edwards; sound’unda Latin Amerika, İspanya, Flamenko etkisi taşıyan folk-pop projesi “Blanco White” ile, öncesinde müzisyen ve şarkı yazarı Can Güngör ile 5 Aralık’ta sahnede!

Blanco White

İspanya’nın Endülüs Bölgesi’nde yaptığı gitar çalışmalarının ardından, Güney Amerika’daki And Bölgesi’ne ait enstrüman “charango”yu ve farklı geleneksel gitar çalış tekniklerini öğrenen Edwards; Endülüs ve Latin Amerika gitar stillerini Flamenko etkili bir folk-pop sound’unda bir araya getiriyor.

Can Güngör

Kendi yazdığı şarkılar ve birçok sanatçı için yaptığı düzenlemelerle dikkat çeken Can Güngör, ilk solo albümü “Silik Düşler”i 2015 yılında yayımladı. Kişisel hikayelerini sakin, sade bir üslupla ve yenilikçi düzenlemelerle yer aldığı albüm; birçok müzik eleştirmeni ve müzik mecrası tarafından yılın en iyi albümleri arasında gösterildi.

Radyo Eksen Partisi – 6 Aralık Cuma

İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri, Gülşah Güray, Güven Yıldız ve Gülşah Turgut, 6 Aralık Cuma gecesi Babylon’da Radyo Eksen Partisi için setin başına geçiyor.

Radyo Eksen DJ’leri indie rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle katılımcıları geç saatlere kadar dans pistinde tutmayı garanti ediyor.

Oldies But Goldies – 7 Aralık Cumartesi

İkonikleşen “Oldies But Goldies”, ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’tan Madonna’ya, Snap’ten Donna Summer’a birçok efsane müzisyenin şarkıları arasında mekik dokuyor. Pop’tan rock’a, disko’dan funk’a, rock’n roll’dan hip-hop’a uzanan müzik yelpazesiyle Murat Beşer ve Murat Abbas’ın seçtiği şarkılar 7 Aralık Cumartesi akşamı dinleyicileri zaman yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor