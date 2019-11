Mac DeMarco ilk İstanbul konseri için oldukça heyecanlı: Umarım herkes orada olur...

Indie müziğin beğenilen isimlerinden Mac DeMarco, 30 Kasım’da İstanbul’da Volkswagen Arena’da dinleyicileriyle buluşacak. 29 yaşındaki müzisyen, bir süredir yeni albümü “Here Comes the Cowboy”un turnesinde. 29 yaşındaki DeMarco’yla İstanbul konseri öncesi konuştuk.



Turnenin bir ayağını tamamladınız. Önümüzdeki ay Avrupa’ya geçeceksiniz. Konserler nasıldı?



Evet. Güzeldi. Yeni albüm sonrasında sahne almak ve bu yeni şarkıları insanlarla paylaşmak farklı bir his uyandırıyor. Bilirsin. Benim için çok kıymetliydi.

Yeni albümünüz “Here Comes the Cowboy” külliyatınızda nasıl bir yere karşılık geliyor?



İnan bilmiyorum. En tuhafı? Olabilir mi? Belki de öyledir. Dinlerken farklı geliyor. En azından benim için bu böyle. Bu sefer biraz daha farklı bir şey yapmak istedim.



Bir röportajınızda şöyle diyorsunuz: “Here Comes the Cowboy bir festival kaydı değil. Yavaş ve sade.” Bu bir tercih miydi, yoksa sound süreci sizi bu yöne doğru mu götürdü?



Sözlerim hâlâ geçerli. Evet, albümün bir festival kaydı olmadığını düşünüyorum. Bu bir tercih değildi. Süreç boyunca düşündüklerim ve yapabildiklerimi yansıttım. Çok fazla rock & roll müziğinde olması gerekmiyor diye düşündüm. Albümün bu sade yapısı hoşuma gidiyor.



“Nobody” adlı şarkı direkt ve sıra dışı bir güce sahip. Burada spesifik bir hikâye var mı? Şarkıya dair.



Kendi açımdan bakarak yazıldı, fakat bu ne benimle, ne bir toplumla, ne de herhangi biriyle ilgili. Şu anki dünyanın genel yapısıyla ilgili. İnternet çağına dair diyebilirim. Şimdi sen sorunca düşünüyorum: Evet, belki de kim olduğumuzu anlamamızla ilgili bir şarkıdır “Nobody”. Neden olmasın?



Lise çağında bir hardcore rock grubunda yer aldınız. Şarkı yazarlığınız ve müzikal dönüşümünüz ne zaman gerçekleşti?



17 - 18 yaşlarımdaydım. The Beatles gibi şarkılar yazmak istiyordum. Çocukken bir şeyler yazmak biraz tuhaf geliyordu. Hele ki o yazdıklarımı tutup da başka insanlara göstermekten pek hoşlandığımı da söyleyemem. Ama yazmak ve ilerlemeye dair süreci hep sevmişimdir. Doğru hissettiriyor.



İstanbul’daki dinleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne de olsa bu şehirdeki ilk konseriniz olacak.



Oraya gelecek olduğum için heyecanlıyım. Her zaman gelmek istiyordum. Yemeklerin mükemmel olduğunu biliyorum ve bunun için de ayrıca heyecanlıyım. Kısacası toplanıp geliyoruz. Umarım herkes orada olur. Kesinlikle çok iyi bir konser ve çok iyi bir akşam olacak.



Söyleşinin tamamını Milliyet Sanat’ın kasım sayısında okuyabilirsiniz.



‘Çok zorlamadı’



“Here Comes the Cowboy”u kendinize ait plak markanızla yayınladınız. Bu işin, kendi başınıza bir albüm çıkarmanın sizce en zor yanı nedir?



Beni çok zorladığını söyleyemem. Önceki plak şirketimle olan sürece benzer şekilde ilerledik. Özellikle dağıtım işinde başka şirketlerle çalışıldı ve o aşama yorucu hale gelmeden halledildi. Herkes çok ilgiliydi ve hiçbir zorluk yaşanmadı diyebilirim. Elbette güzel ve rahatlatıcı bir yanı var. Çok fazla bir şey yapmak zorunda kalmadım. Kendi müziğime daha fazla odaklanabildim.