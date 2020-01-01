mor ve ötesi 17 Ocak’ta İzmir’e geliyor!

Mor ve Ötesi’nin 17 Ocak’ta Ooze Venue’de vereceği konsere gişeden daha ucuza bilet almak için bu linki tıklayabilirsiniz.

90’lı yılların başında Alman Lisesi’nde okuyan Harun Tekin ve Kerem Kabadayı’nın Decision ismiyle başladıkları müzikal yolculuk, sonraki yıllarda yanlarına Derin Esmer ve Alper Tekin’in de eklenmesiyle Mor ve Ötesi adını aldı.

10 şarkıdan oluşan Şehir isimli albümleri Haziran 1996’da yayınlandı ve yine bu yıl ilk konserlerini Ankara’da verdiler. Bu albümde yer alan Yalnız Şarkı’ya çektikleri kliple ünlenen grup, dinleyen herkes tarafından çok beğenildi. Bu albümün ardından Alper Tekin’in yerine gruba Burak Güven dahil oldu.

Grubun ikinci albümü Bırak Zaman Alsın, Mart 1999’da raflardaki yerini aldı. Ses getiren bu albümün ardından Derin Esmer’in yerine Kerem Özyeğen gruba dahil oldu ve Mor ve Ötesi’nin günümüze dek süren kadrosu oluşmuş oldu.

Bu dönemde dünyaca ünlü grup Placebo’nun konserinde ön grup olarak da yer alan Mor ve Ötesi, ülke çapında çeşitli festivallerin afişlerinde üst sıralarda yer almaya ve konserlerin aranan grubu olmaya başladı.

Ajda Pekkan’ın Yaz Yaz Yaz şarkısına yaptıkları cover’la ününü daha da artıran Mor ve Ötesi, bu dönemde Çağan Irmak’ın Mustafa Hakkında Her Şey filmine yaptıkları müzikle de büyük ses getirdi.

Ocak 2004’te Dünya Yalan Söylüyor albümünü yayınlayan grup, bu albümde yer alan Cambaz adlı şarkılarına çektikleri kliple de büyük beğeni topladı. Albümün üçüncü teklisi olan "Bir Derdim Var", 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film Şarkısı" seçilerek Altın Portakal ödülünü aldı.

Yaklaşık 250.000 adet kopya satan "Dünya Yalan Söylüyor", yayınlanışından iki buçuk yıl sonra Blue Jean dergisi tarafından "Tüm Zamanların En İyi Türkçe Rock Albümü"; Billboard dergisi tarafından "Son On Yılın En İyi İkinci Türkçe Rock Albümü" seçildi.

Kendi plak şirketleri Rakun’u kuran Mor ve Ötesi bu şirketten ilk albümleri Büyük Düşler’i 2006 yılında yayınladı.

2008 yılında TRT’den gelen daveti kabul ederek Eurovision hazırlıklarına başlayan Mor ve Ötesi, Sırbistan’da düzenlenen yarışmada Deli şarkısıyla ülkemizi temsil etti.

Sonraki yıllarda çıkardığı Başıbozuk, Masumiyetin Ziyan Olmaz, Güneşi Beklerken albümleriyle başarılarını perçinleyen grup, 20. yılına özel düzenlediği konserle hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatırken, Dünya Yalan Söylüyor’un çıkan plak versiyonuyla da plak tutkunlarını sevindirdi.

Günümüzde verdiği konserler ve canlı performanslarla adından daima söz ettiren Mor ve Ötesi, zamanının ötesinde çalışmalar yapmaya da devam ediyor.

mor ve ötesi’nin 17 Ocak’ta Ooze Venue’de vereceği konsere gişeden daha ucuza bilet almak için bu linki tıklayabilirsiniz.



