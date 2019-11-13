Necipoğlu anısına arp festivali

Solo Arp ve Oda Müziği Yarışmaları’nın yanı sıra, jüriyi oluşturan dünyaca ünlü sanatçıların vereceği konserler ve ustalık sınıflarının yer aldığı festival, Ceren Necipoğlu’nun ablası A. İmre Tüylü’nün önderliğinde, “Sanat ve müzik aşkı, gençlerle yol bulsun!” sloganıyla düzenleniyor.

Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, sanatçının “paylaşarak öğrenme” felsefesini yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Festival kapsamında Pera Müzesi’nde, Young Hope (12-16 yaş) ve Young Artist (17-21 yaş) olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek Solo Arp Yarışmaları için başvurular 15 Aralık 2019 tarihine kadar devam ediyor. Yarışma başvurularıyla ilgili detaylı bilgilere cnharpfestival.com adresinden ulaşılabilir.