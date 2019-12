New York’a hip-hop müzesi

New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı açıklamada, New York eyaletinde dünyanın ilk hip-hop müzesinin inşa edilmesine destek olma amacıyla 3.5 milyon dolarlık ödeme aldıklarını duyurdu.



Toplamda 80 milyon dolara mal olacak Universal Hip Hop Museum’un 2023 yılında Güney Bronx’ta açılması planlanıyor. “Boogie Down” Bronx olarak da bilinen bölge, müzik tarihçileri tarafından hip-hop’un doğum yeri olarak kabul ediliyor.



New York Post’un raporlarına göre, müzenin zaten Microsoft ve MIT dahil olmak üzere kurumsal ortakları bulunuyor. Bu büyük markaların yanı sıra hip-hop dünyasından Nas ve LL Cool J gibi büyük isimler de projeye destek verecek.