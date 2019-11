NIck Cave’den bir kitap bir sergi

Resmi açıklamaya göre, “Stranger Than Kindness”, Nick Cave’in dünyasına görseller ve kelimeler aracılığıyla bir seyahat olarak tarif ediliyor. İsmini 1986 çıkışlı “Your Funeral… My Trial” albümündeki bir şarkıdan alan kitaptaki otobiyografiye eşlik edecek sergide de arşivlik fotoğraflar, kişisel eşyalar ve el yazısı şarkı sözleri bir araya gelecek. Cave’in hayatını, müzisyenlik kariyerini ve ilham kaynaklarını keşfe çıkacak otobiyografi, müzisyenin hayalî dünyasının da kapılarını aralayacak.









Nick Cave, hemen hemen her projesinde birlikte çalıştığı Bad Seeds üyesi Warren Ellis’le sergi için yeni bestelerinin yer aldığı bir enstalasyon da hazırlamış. “Stranger Than Kindness: The Nick Cave” sergisi kapılarını 23 Mart 2020’de Kopenhag’da açacak ve çeşitli yerleştirmelerden Cave’in kendi koleksiyonundan 300 kadar esere; sekiz farklı odaya yerleştirilmiş edebiyat yazılarından şarkı sözleri, kişisel eşyalar ve set tasarımlarına değin genişleyen işler üzerinden müzisyenin hayatının izini sürecek. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ