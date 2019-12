Nobelli yazarı KGB ajanları mı öldürdü?

The Guardian’da yer alan habere göre İtalyan yazar Giovanni Catelli’nin “The Death of Camus” kitabında Camus’nün KGB casusları tarafından Sovyet karşıtı söyleminden dolayı öldürüldüğü iddia ediliyor.



Catelli, Camus’nün ölümünün bir kaza olmadığı teorisini ilk kez 2011’de yayımlamıştı. Catelli, Corriere della Sera gazetesinde, ünlü Çek şair Jan Zabrana’nın günlüğünde Camus’nün ölümünün bir kaza olmadığını öne süren sözlerini keşfettiğini söyledi.



Şimdi ise “The Death of Camus” kitabıyla da bu araştırmalarını genişlettiğini belirtti.



Catelli, Zabrana’nın günlüklerinde “bilgili ve iyi bağlantıları olan bir adamın” KGB tarafından suçlanacağını söylediğini belirtti. Ayrıca günlükte “Arabanın lastiğini, yüksek hızda giderken delinen bir aletle donattılar” cümlesinin yer aldığını da ekledi.