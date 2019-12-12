Opera İkizleri'nden konser

Türkiye’nin ses renkleri farklı ilk opera ikizleri olan Sinem ve Didem Balık’a konserde, Hakan Cumhur yönetimindeki İBB Kent Orkestrası eşlik edecek. “Aşkın Müziği” başlıklı konserde farklı dillerden eserlerle evrensel bir müzik şöleni sunulacak. Carmen, Üç Kuruşluk Opera, Ayşe Opereti, Lüküs Hayat ve Chicago konserde seslendirilecek eserlerden bazıları.

Konser biletleri 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.