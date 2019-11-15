Port Talks serisi başladı

Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkânı verecek ve turizmden kültür-sanata kadar hayatın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul, çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Galataport açılmadan önce ziyaretçilerine deneyimleme imkânı sunan ve Galataport’un sahiplendiği değerlerle ilgili temaların farklı disiplinlerle ele alındığı “Port Talks” buluşmalarının ilkinin ana teması, projenin yer aldığı Karaköy semtiydi. Gecenin davetlileri; Karaköy’ün tarihinden, kültür-sanat hayatına, gastronomi trendlerinden mimari dokusuna kadar pek çok yönünü uzman konuşmacılardan dinleme fırsatı buldu.

Geçmişin ve Geleceğin Semti Karaköy

Galataport İstanbul’un Karaköy’deki Tanıtım Ofisi’nde gerçekleşen ve konuk konuşmacılar ile medya mensuplarının katıldığı buluşmanın ev sahipliğini Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas ve Proje Geliştirme, Pazarlama ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak üstlendi.

Geceye özel hazırlanan yemek eşliğinde gerçekleştirilen sohbette; ana tema Karaköy ve semtin tarihi, kültür-sanat hayatı, gastronomi ve mimari alanındaki ilham kaynakları ve yeniliklerdi.

İstanbul Kafası programı ile şehrin bilinmeyenlerini ekranlara taşıyan akademisyen Levent Erden, katılımcıları Karaköy’ün geçmişine doğru bir yolculuğa çıkararak, “Karaköy eşi benzeri olmayan, şehirden zevk almanın merkezi olacak, tıpkı tarihinde olduğu gibi” diye konuştu.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şef Küratörü Vasıf Kortun da Karaköy’ün kültür-sanat hayatındaki yerini ve önemini şu sözlerle aktardı: “Galataport İstanbul ile Karaköy çok değerli bir kapasiteyi taşıyor, gerçek bir sosyalleşme mekânına dönüşüyor.”

D.ream CEO’su Umut Özkanca ise, gastronomideki dünya trendlerini ve Galataport İstanbul’da ziyaretçileri bu alanda bekleyen yenilikleri davetliler paylaşırken, “Peru, mutfağı ile dünyada tanındı. Sıra Anadolu mutfağında… Anadolu mutfağımızı, Türk mutfağımızı Karaköy’den tüm dünyaya duyuracağız” mesajını verdi.

Galataport İstanbul’un tasarım danışmanlığını üstlenen Tanju Özelgin ve Arif Özden, projede yer alan tarihi yapıların yanı sıra Karaköy’ün mimari dokusuyla uyumlu bir şekilde tasarlanan yapıların ortaya çıkış hikâyesini anlattılar. Özelgin, “Bir şehri ziyaret ettiğimiz zaman ilk görmek istediğimiz yerler eskiyen değil o şehirle yaşlanan mekanlar. Biz burada küçük mahalleler düşündük. Birbirinden farklı ama bir bütünün parçaları, bir ailenin çocukları gibi…” derken, Özden ise şöyle konuştu: “Projede kullanılan malzemelerden mimariye kadar bütün unsurları kendiliğinden oluşmuş gibi, hayata tutunacak bir şekilde hayal ettik.”

İstanbul’un ilk Müze Meydanı

Proje kapsamında peyzaj düzenlemesi hayata geçirilen tarihi Tophane Meydanı da yeniden İstanbul’un en önemli meydanlarından birine dönüştürülüyor.

Galataport sahasında yer alan, Türkiye’nin en önemli kültür-sanat kurumlarından İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi‘nin ortasında kalan bu alan, İstanbul’un ilk müze meydanı olacak.

Çok özel bir teknikle mevcut yerinde Galataport tarafından restore edilen tarihi Tophane Saat Kulesi’ni tam ortasında barındıran bu meydan; yıl boyunca kültür-sanat, tasarım ve moda gibi pek çok alanı içeren bir etkinlik programı ile canlı tutulacak ve gerek İstanbullular gerekse turistler için bir çekim noktası haline gelecek.

İstanbul Modern; Doğuş ve Bilgili gruplarının Eczacıbaşı Grubu ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, tüm masrafları taraflarca yarı yarıya karşılanmak üzere İstanbul Modern daha geniş bir şekilde eski yerine yeniden gelecek. Bu iş birliği kapsamında Doğuş-Bilgili aynı zamanda İstanbul Modern’in ana sponsoru oldu ve müzenin geçici mekânı olan Union Française binasına tüm taşınma masraflarını ve müze binası tamamlanana kadar bu mekandaki tüm kira giderlerini üstlendi. Bu destek yeni müze binasına taşınmayı da kapsayarak daha sonra da devam edecek.