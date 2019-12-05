Randevu İstanbul başlıyor

Ülkeler arası kültürel ve sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her sene farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü İstanbul’da konuk eden Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, bu sene 22.yaşını kutlayacak. 20-26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu yılki odağında diğer sanat dallarında olduğu gibi sinema alanında sosyal hayatla iç içe, toplumsal gerçeklikleri yansıtmayı hedef bilmiş ve bu yolda ilerlemiş birçok oyuncuya ve yönetmene hayat veren, Rusya var.

Festival bu yıl, hem Rus hem de Türk sinemasını tüm yönleriyle temsil eden filmleri Rus Uzun Metraj Kurmaca, Rus Kısa Metraj, Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Uzun Metraj Animasyon ve Ulusal Kısa Metraj bölümleriyle İstanbullu sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra sinema sektörlerini bir araya getirecek Rus Sinema Sektörü Paneli ve Rus-Türk Sinema Sektörleri buluşması da Randevu İstanbul’un etkinlikleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda yabancı yapımcıların Türkiye'de çekim yapmalarını teşvik edecek kanunun, “Film in Turkey” başlığı altındaki ilk buluşması niteliğindeki bu etkinliklerde Rus Yapımcılar Birliğinden çok değerli isimler ağırlanacak.

Festival Afişinde Rusya’nın Rengini Oluşturan Masal Evi

Randevu İstanbul'un bu yılki afişinde Moskova’nın rengi göze çarpıyor. Grafik Tasarımcısı Kemal Ökten’in hazırladığı afiş, Rusya’nın en görkemli simgelerinden biri olan bu başyapıtın renkleriyle seyirciyi sinemanın içine çekiyor ve masalsı film seçkisi ile sinema aşkını tazelemeye davet ediyor.

Rus sinemanın en iyi örneklerini keşfetme ve sinemaya yön veren klasikleri bir kez daha beyazperdede görme fırsatı sunan Randevu İstanbul, 20-26 Aralık tarihleri arasında seyircisiyle buluşacak.