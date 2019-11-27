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27.11.2019 - 15:28 |

Redd'ten yeni albüm

Doğan DuruGüneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan Redd'in yedinci stüdyo albümü 'Yersiz Göksüz Zamanlar' 27 Kasım Çarşamba Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Redd'ten yeni albüm

Adını akıllı aygıtlardan başını kaldıramayan, fitrelenmiş hikayelerde ve paylaşımlarda hitap ettiği kalabalıklara karşın bireyin gerçekte içine düştüğü yalnızlıktan alan albümde on şarkı var. 

2016 yılında yayınladıkları, müzikal arayışlarını elektronik öğelerle katmanlandırdıkları 'Mükemmel Boşluk' ile yeni bir sürece giren Redd, bu albüm ile medya organları ve müzik yazarlarınca yılın en iyi albümleri içinde üçüncü sırada yer bulmuştu. Aşk Virüs, Bugün Herkes Ölsün İstedim, Kanıyorduk  gibi Mükemmel Boşluk’un hit şarkılarının yeni ve canlı versiyonları ise albümün sürprizi.

 

REDD – Yersiz Göksüz Zamanlar

 

Doğan Duru

Vokal, Tuşlular, Piyano, Gitar

Güneş Duru

Gitar, Geri Vokaller

Berkle Özgümüş

Davul

 

 Bas

Tansu Kızılırmak – Yersiz Göksüz Şehirler, Tutmuyor Frenler, Sen de Saçmala, Siktiret Boşver, Aşk Virüs (Live Studio Session), Bugün Herkes Ölsün İstedim (Live Studio Session), Kanıyorduk (Live Studio Session)

 

Teoman Keklik - Ölmüyor Öldürmüyor

 

 Yaylılar

Onur Nar – Ölmüyor Öldürmüyor

 

Düzenleme: Redd

Prodüktör: Redd

Mix: Can Yurttagül

Mastering: Güven Ersoysal

Kayıt: Can Yurttagül, Oğuz Kurt

Art Direktör: Adnan Elmasoğlu

Kapak Fotoğrafı: Mustafa Seven

Grafik & Fotoğraflar & Kartonet: Mahir Uysal 

Reddten yeni albüm

 

 

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