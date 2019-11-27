Redd'ten yeni albüm
Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan Redd'in yedinci stüdyo albümü 'Yersiz Göksüz Zamanlar' 27 Kasım Çarşamba Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.
Adını akıllı aygıtlardan başını kaldıramayan, fitrelenmiş hikayelerde ve paylaşımlarda hitap ettiği kalabalıklara karşın bireyin gerçekte içine düştüğü yalnızlıktan alan albümde on şarkı var.
2016 yılında yayınladıkları, müzikal arayışlarını elektronik öğelerle katmanlandırdıkları 'Mükemmel Boşluk' ile yeni bir sürece giren Redd, bu albüm ile medya organları ve müzik yazarlarınca yılın en iyi albümleri içinde üçüncü sırada yer bulmuştu. Aşk Virüs, Bugün Herkes Ölsün İstedim, Kanıyorduk gibi Mükemmel Boşluk’un hit şarkılarının yeni ve canlı versiyonları ise albümün sürprizi.
REDD – Yersiz Göksüz Zamanlar
Doğan Duru
Vokal, Tuşlular, Piyano, Gitar
Güneş Duru
Gitar, Geri Vokaller
Berkle Özgümüş
Davul
Bas
Tansu Kızılırmak – Yersiz Göksüz Şehirler, Tutmuyor Frenler, Sen de Saçmala, Siktiret Boşver, Aşk Virüs (Live Studio Session), Bugün Herkes Ölsün İstedim (Live Studio Session), Kanıyorduk (Live Studio Session)
Teoman Keklik - Ölmüyor Öldürmüyor
Yaylılar
Onur Nar – Ölmüyor Öldürmüyor
Düzenleme: Redd
Prodüktör: Redd
Mix: Can Yurttagül
Mastering: Güven Ersoysal
Kayıt: Can Yurttagül, Oğuz Kurt
Art Direktör: Adnan Elmasoğlu
Kapak Fotoğrafı: Mustafa Seven
Grafik & Fotoğraflar & Kartonet: Mahir Uysal