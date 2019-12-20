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20.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

SENARİSTBİR’den telif hakkıyla ilgili maddeye tepki

Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR), önceki gün 5846 sayılı yasada yapılacak olan telif hakkıyla ilgili değişikliklere ilişkin bir açıklama yayımladı.

SENARİSTBİR’den telif hakkıyla ilgili maddeye tepki

SENARİSTBİR’den yapılan açıklamada telif hakkının mevcut yasada eserin alenileşmesinden hemen sonra başladığına ancak var olan maddenin değiştirilerek telif hakkının 1 veya 3 yıla kadar devre dışı bırakılmak istendiğine dikkat çekildi.

Konuyla ilgili SENARİSTBİR Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Sonyürek, yasayı genel olarak desteklediklerini ancak itirazlarının bunun bir süreye tabi tutulmak istenmesinin oluğunu söyledi. “Bizim itirazımız eserin ilk gösteriminden sonra telif almaya başlamamasına. Buna bir süre sınırı konmamalı. Sadece yasanın bu maddesine tepkimiz var” dedi. 

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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