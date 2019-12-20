SENARİSTBİR’den telif hakkıyla ilgili maddeye tepki

SENARİSTBİR’den yapılan açıklamada telif hakkının mevcut yasada eserin alenileşmesinden hemen sonra başladığına ancak var olan maddenin değiştirilerek telif hakkının 1 veya 3 yıla kadar devre dışı bırakılmak istendiğine dikkat çekildi.



Konuyla ilgili SENARİSTBİR Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Sonyürek, yasayı genel olarak desteklediklerini ancak itirazlarının bunun bir süreye tabi tutulmak istenmesinin oluğunu söyledi. “Bizim itirazımız eserin ilk gösteriminden sonra telif almaya başlamamasına. Buna bir süre sınırı konmamalı. Sadece yasanın bu maddesine tepkimiz var” dedi.