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13.11.2019 - 14:46 |

Seran Bilgi Simonis rolünde

Seran Bilgi, ‘Pera Müzikali’ ile dikkatleri üzerine çekiyor. Müjdat Gezen’in senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde yer aldığı müzikalde Bilgi, Levanten şarkıcı ‘Simonis’i canlandırıyor.

Seran Bilgi Simonis rolünde

Seran Bilgi, ‘Pera Müziklali’nde rol almasını “Müzikle ilgili olan herkesin hedefinde bir müzikalde rol olmak mutlaka vardır. Aldığım müzik eğitimlerini bu müzikalde de kullanıyor olmak büyük keyif ve şevk verici. İlk günden bu yana gördüğü ilgi büyük mutluluk. Müzikalde birlikte yer aldığım usta sanatçıların deneyimlerinden faydalanmak ise ayrı bir kazanç” sözleriyle yorumladı.

Seran Bilgi Simonis rolünde



Seran Bilgi’nin canlandırdığı ‘Simonis’, ‘Mustafa’ ile yaşadığı maceralı bir aşk hikâyesiyle izleyiciye oldukça keyif veriyor.

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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