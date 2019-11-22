Şeyma Özbay'dan yeni şarkı

İlk stüdyo albümü Zaman’ı iki yıl önce yayınlayan Şeyma Özbay, son teklisi Orpheus ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Arpej Yapım etiketi taşıyan teklinin vokal kayıtlarını Burak Yıldırım aldı. Aranje ve mix’ini Orhun Sevindik’in, mastering’ini Efe Yemez’in üstlendiği teklinin video klibi ve fotoğraflarını İbrahim Türkday çekti.

İngilizce teklinin sound konsept ve prodüksiyonu yine Orhun Sevindik işbirliğiyle hazırlandı.