Siirt'te çocuklar sinemayla buluştu

11 Kasım tarihinde başlayan ve 15 Kasım’a kadar devam edecek olan 2. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, ikinci gününde önemli bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı. Siirt Halide Kutlualp Ortaokulu öğrencileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirilen “Gezen Sinema Tırı”yla hayatlarında ilk kez sinema filmi izledi.

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 2. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nin konuklarından ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, Burak Tamdoğan ve yönetmen Kamil Çetin öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gezen Sinema Tırı’nda “Şampiyon” filmini izleyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan oyuncu Ferhat Yılmaz, “İleride başarılı olmak istiyorsanız, zihninizi doldurmanız gerekiyor. Lütfen çok okuyun. Ülkenin de buna ihtiyacı var” dedi.