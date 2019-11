Son Beş Yıl İstanbul'da sahnelenecek

Jason Robert Brown’ın 2002’de Off Broadway’de sahnelenen müzikali “Last Five Years”; “Son Beş Yıl” adıyla Türkiye’deki seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı roman yazarı Jamie ile kariyerinde düşüşe geçen oyuncu sevgilisi Cathy’nin ilişkisini konu alan müzikalin Türkiye prodüksiyonunun yapımcılığını Evren Ercan (Tebdil-i Mekan) ve Kaan Sekban paylaşıyor. Barış Arman’ın yönettiği, Can Bora Genç’in müzikal direktörlüğünü üstlendiği Son Beş Yıl’da başrolleri son yıllardaki sahne şovuyla gönülleri fetheden Kaan Sekban ile televizyon ekranı ve beyazperdenin sevilen oyuncusu Pelin Akil paylaşıyor.

11 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nin ardından 14 Aralık’ta UNIQ Hall’de sahnelenecek olan “Son Beş Yıl”ın biletleri biletix’te satışta.

Son Beş Yıl Künye:

Yönetmen: Barış Arman

Müzik Direktörü: Can Bora Genç

Oyuncular: Kaan Sekban – Pelin Akil

Çeviren: Didem Atasoy

Yapım: Tebdil-i Mekan & Kaan Sekban