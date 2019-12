Süper kahramanlar kadınlara emanet

Yakın zamana dek dev bütçeli filmlerin yönetmen koltuğuna oturmuş birkaç kadın yönetmenin varlığı, sinemada kadın temsiliyetinin durumunu özetliyordu. Ancak 2020’de bu gelenek sona eriyor. Variety’nin haberine göre, gelecek yıl gişe rekortmeni adayı 4 süper kahraman filmi kadın yönetmenlere emanet edilecek.

İki filmden...



2016’nın sonralarına doğru “Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi” (Rogue One: A Star Wars Story) vizyona girmeden hemen önce Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy, şirketin kamera önünde ve arkasında kadınlara daha fazla yer vermek istediğini belirtmiş ancak Star Wars filmlerini “devasa” diye niteleyerek hiç tecrübesiz bir kadın yönetmeni işe alamayacaklarını ifade etmişti. Kennedy’nin mantığı haklı görülmekle birlikte kariyerinde daha önce çok az ya da bir film çekmiş (hatta hiç çekmemiş), genellikle daha düşük bütçeli, bağımsız filmlere imza atmış erkek yönetmenlere pek çok büyük yapımın teslim edilmesi zihinlerde soru işaretleri oluşturuyordu. O dönem dev bütçeli filmleri yönetme şansına sahip olmuş kadın yönetmenler arasında Patty Jenkins, Ava DuVernay, Kathryn Bigelow, Lana ve Lilly Wachowski ve Mimi Leder sıralanıyordu. Yıl 2019’a geldiğinde ise gişede en çok kazandıran 100 filmi 15’ini kadın yönetmenler çekti. Ancak bu yıl kadın yönetmenlerin imza attığı ve gişede büyük başarı elde eden yalnızca iki büyük bütçeli yapım bulundu: “Captain Marvel” ve “Frozen 2.”



Büyük bütçeli 4 film



2020’de bu durumu değiştirecek bir adım atıldı. Kadın yönetmenler tarafından yönetilecek 4’ü büyük bütçeli 5 süper kahraman filmi sinemada gösterilecek. Bu yapım şöyle sıralanıyor:



Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn/ yönetmen Cathy Yan

Mulan/yönetmen Niki Caro

Black Widow/yönetmen Cate Shortland

Wonder Woman 1984/yönetmen Patty Jenkins

Eternals/yönetmen

Chloé Zhao