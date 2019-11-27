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27.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu sona erdi

Dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi, yaklaşık yedi ayın ardından 24 Kasım’da sona erdi.

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu sona erdi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda, Tofaş çatısı altındaki Fiat’ın desteği ile gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu, bu sene İnci Eviner’in “Biz, Başka Yerde” adlı eserine ev sahipliği yaptı.

“Biz, Başka Yerde” için Türkiye Pavyonu’nu bir sahneye dönüştüren İnci Eviner, bu sahnede, çizdiği desenler ve bu desenleri hayata geçiren karakterlerin videolarının mimari, ses, performans, obje gibi farklı öğelerle bir araya geldiği “dünya içinde bir dünya” yarattı. Açık kaldığı süre boyunca işleyen ve etkileşime açık olan mekân, oluşturduğu farklı duyusal ve görsel katmanlarla Türkiye Pavyonu’nu izleyicilerin de parçası olacağı bir deneyim alanına çevirdi.

Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nu yedi ay boyunca aralarında müze ve galeri direktörü, küratör, sanatçı, akademisyen, sanat tarihçisi, yazar, eleştirmen ve editörün bulunduğu pek çok sanatsever ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında basın ve sanat profesyonelleri dışında öğrenciler, fotoğrafçılar, mimarlar, akademisyenler, tur rehberleri ve diplomatlar gibi farklı yaşlardan ve meslek gruplarından sanatseverler de yer aldı. Venedik Bienali’ne 600 bine yakın ziyaretçi katıldı.

26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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