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24.12.2019 - 10:42 |

Yeni Bi Fest'ten yeni yıla özel program

Birbirinden ünlü sanatçılar eşliğinde, sofraların mezelerle donatılacağı, şarkıların hep bir ağızdan söyleneceği, muhteşem bir yılbaşı programı, “Yeni Bi Yıl“ yeni yılda evlerinize geliyor.

Yeni Bi Fest'ten yeni yıla özel program

Gazino kültürünü 2014 yılından bu yana günümüze taşıyan Türkiye’nin en büyük açık hava gazinosu Yeni Bi’ Fest, yılbaşı gecesi “Yeni Bi Yıl” ile YouTube’da olacak. 2020’yi evlerinde karşılayacakların sevdikleri ile buluşacağı sofralara Selami Şahin, Emel Sayın gibi efsane sanatçılarla aralarında Can Bonomo‘nun da bulunduğu yeni neslin sevilen sanatçıları eşlik edecek.

Sunuculuğunu Asuman Krause ve Bülent Şakrak’ın yapacağı “Yeni Bi Yıl” Yılbaşı Özel Programı birbirinden ünlü sürpriz konuklarla 31 Aralık akşamı saat 20:20’den itibaren “Yeni Bi’ Fest” YouTube kanalında 4 saati aşan canlı yayını ile yılın en büyük online yayınını başlatacak.

 Özel orkestrası ve repertuarıyla hayranlarına farklı bir yeni yıl deneyim yaşatmaya hazırlanan Selami Şahin, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını bu kez ekranları başındaki izleyiciler için Yeni Bi Yıl’da seslendirecek.

 Göz kamaştırıcı güzelliği ve billur sesiyle gönüllerde taht kuran Emel Sayın, 70 ve 80'li yıllara damgasını vuran sanat müziği eserlerini yorumlayacak ve sürpriz isimlerle sürpriz düetler yapacak.

 Alternatif müziğin güçlü sesi Can Bonomo, yeni albümünden seslendireceği şarkılarla ve renkli sahnesi ile yılbaşı gecesi Yeni Bi Yıl’da sofralarınıza konuk olacak. “Devlerle Yaşıyorum” albümüyle adından söz ettiren Gaye Su Akyol da bu gece Yeni Bi Yıl’da olacak.

 90’ların en özel şarkılarını seslendirecek olan Tayfun, Reyhan Karaca, Mansur Ark’ın yanı sıra Mustafa Topaloğlu, Suzan Kardeş, Eda Baba, Güntaç Özdemir, Trion Stage ve A Capella Boğaziçi gibi birbirinden ünlü isimlerin ve grupların olacağı gecede Yeni Bi Yıl herkesi ekran başına kilitleyecek.

 İlk defa Yeni Bi Yıl için bir araya gelecek dev sanatçılar, eski yılbaşı gecesi geleneğini günümüz gazino kültürü ile birleştirerek en güzel şarkılar ve muhabbetler eşliğinde izleyicilerine tadına doyulmayacak bir deneyim yaşatacak. Ayrıcalıklı bu yılbaşı eğlencesi 31 Aralık 20:20’de “Yeni Bi Fest YouTube“ kanalında olacak. yenibiyıl.com'dan takviminize eklemeyi ve abone olmayı unutmayın.

 

Yeni Bi Festten yeni yıla özel program

    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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