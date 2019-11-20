Yılın Bileti ödülleri sahibini buldu

Sanatseverler, 4 – 10 Kasım tarihleri arasında bir hafta boyunca Biletix’in resmi internet sitesinde 2019 yılında gerçekleşen etkinlikler arasından oylama yaparak yılın biletini seçti.

Ticketmaster’ın anket gerçekleştirdiği 24 ülke arasında Türkiye, oylamaya katılım sayısıyla birinci oldu.

2019 YILIN BİLETİ ANKETİNDE EN BEĞENİLENLER

Oylamada 2019’un en beğenilen erkek sanatçısı Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki gösterilerine bir yıl aradan sonra geri dönen Tarkan olurken, en beğenilen kadın sanatçısı ise kategorinin 2017 ve 2018 kazananı olan Sıla oldu.

LP, Jennifer Lopez, Future, J Balvin, Manowar, Evanescence, Michael Kiwanuka, Loreena Mckennit, The Blaze, Years and Years, Mark Eliyahu, Marshmello, Tamino, David Garrett gibi farklı birçok müzik türünden yabancı sanatçının ağırlandığı 2019’da, Türkiye’nin farklı farklı bölgelerinde konser veren ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, müzikseverlerin en beğendiği yabancı sanatçı olarak birinci sıraya oturdu.

Sayıları giderek artan festivaller yine Türkiye’nin her bölgesinde müzikseverleri sevdikleri müzisyenlerle buluşturdu. Festivalseverler bu sene favoriyi doğudan trakyaya taşıdı ve Trakya Müzik Festivali – Erikli’yi senenin en beğenilen festivali olarak belirledi.

Sahne sanatları kategorisinde tiyatroseverlerin en beğendiği oyun, yıllar sonra Şener Şen’i seyirciyle buluşturan ve kapalı gişe oynayan Zengin Mutfağı olurken, bu senenin kapalı gişe oynayan bir diğer eseri Alice Müzikali, 2019’un en beğenilen müzikali ödülünü kazandı.

En beğenilen stand-up/komedi sanatçısı dalının kazananı, geçen sene de kategorinin birincisi olan ve sosyal medyada bu yıl çokça konuşulan Kaan Sekban oldu.

Katılımcıların en beğendikleri mekanlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Volkwagen Arena ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi olarak belirlendi.

2020’DE KİMİ İZLEMEK İSTİYORUZ?

Oylamaya katılan sanatseverler, bu yılın en beğenilenlerini seçerken 2020’de sahnede görmek istedikleri performansları da Biletix ile paylaştı. Hayranlarının hasret kaldığı Sezen Aksu, festival tutkunlarının hayallerini süsleyen Tomorrowland, son çıkan filmiyle tekrardan kendini özleten Metallica, 2019’da yaptığı dünya turuna Türkiye’yi dahil etmeyen Muse ve Türkiye izleyicisinin beklemekten vazgeçmediği Coldplay öne çıkan isimler oldu.