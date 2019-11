Zuhal Müzik'ten disiplinler arası buluşma

Zuhal Müzik ve Akasya işbirliğiyle, FAZ Creative kürasyonuyla düzenlenecek FAZ.1’de Manga, Hey Douglas, Kamufle, Zeynep Bastık, Nova Norda, Harun Tekin, Cem Güventürk, Kutsal Motor ekibi, Onaranlar Kulübü gibi birçok farklı alandan yaratıcı figürler, konserler, pop up performanslar, söyleşiler, sergiler, atölyeler ve imza buluşmalarında katılımcılarla bir araya gelecek. Festival, ücretsiz olarak düzenlenecek.

FAZ.1’in bağımsız müzik sahnesinden isimlerle ana akım içinde kendine özgü bir yere sahip olan sanatçıları birleştiren müzik programında Karakter, İlke Hatipoğlu, Başar Ünder, VIIA, Suha gibi isimler Mixmag Turkey eş kürasyonuyla elektronik performanslar sergileyecek. Müzisyen ve dinleyiciyi bir odada buluşturan “Two Is Company” başlıklı mini performans serisi kapsamında Derin Sarıyer, Ezgi Aktan, Simge Pınar, Özgün Semerci, İdil Meşe, Güneş Akyürek, Flower Room, Samet Çiçek, Anıl Aydın, Yiğit Seferoğlu, Merve Çalkan, Cansın Caner Keskin, Fanikedi, Güneş Özgeç, Onat Önol ve Dan Phillips dinleyicilere eşsiz bir deneyim yaşatacak. Fotoğrafçı Sude Bircan’ın bire bir performanslar sırasında çektiği fotoğraflar, FAZ.1 boyunca büyüyen bir sergi duvarında yerlerini alacak.

Zuhal Studio, 23 Kasım Cumartesi günü Red Bull eş kürasyonuyla Red Bull Music Warm Up sanatçıları performanslarına ev sahipliği yapacak. 23 Kasım Cumartesi akşamı Tamirane sahnesinde Kamufle (Live) ve Hey Douglas konserleri gerçekleşecek.

Nova Norda, 24 Kasım Pazar günü Zuhal Konsept içinde gerçekleşecek sürpriz bir performansla FAZ.1’de olacak. Radyo Eksen’in festival boyunca Zuhal Konsept içinden sürdüreceği canlı yayınlarda Gülşah Güray mikrofon başına geçecek.

Festivalin son günü olan 24 Kasım Pazar akşamı ise Manga ve ardından Radyo Eksen DJ Set, FAZ.1’i noktalayacak.

Alanında Yetkin İsimler FAZ Talks’da Buluşuyor

FAZ.1’in söyleşi programı, kültür-sanat ve tasarım alanından yaratıcı ve yetkin isimleri bir araya getiriyor. Kutsal Motor ekibi FAZ.1’e deplasmana geliyor, Zeynep Bastık ve Tolga Akış YouTube’dan sahnelere uzanan hikayelerini anlatıyor, Murat Beşer Türkiye rock tarihinde önemli bir yer tutan Akmar Pasajı’nın derinlerine dalarken, Onaranlar Kulübü kent tasarımı ve onarma kültürünü masaya yatırıyor.

Harun Tekin, Simge Pınar, prodüktör Memet İncili, bağımsız plak şirketleri Shalgam ve Tamar Records, Barış Akpolat moderatörlüğünde müziğin mutfağını konuşuyor. Işık tasarımcısı Sadık Avcı ve tonmaister Ender Balcı ise müziğin ışık ve ses dünyasını yine Barış Akpolat ile değerlendiriyor. Shesaid.so İstanbul ekibi, “Müzikle Yaşayan Kadınlar” kitabının yazarı Deniz Koloğlu ile bir araya gelerek Ruşen Alkar ve Başak Yavuz’u konuk ediyor