Bugatti özel lastikler sayesinde 490 kilometreyle hız rekoru kırdı

Bugatti Chiron, yeteri kadar düz ve uzun bir yol bulduktan sonra, yüksek hızda sürtünmeden dolayı oluşacak hasarların önüne geçebilen özel bir lastik ile hız rekoru kırmayı başardı.

Bugatti ve Michelin ortaklığı ile gerçekleştirilen rekor denemesinde Michelin Geliştirme Mühendisi Benjamin Vilpert, "Güvenlik konusu, Michelin'in DNA'sının büyük bir parçası." dedi. Bu nedenle de 490 kilometre hıza dayanabilecek özel bir lastik ürettiler.

Rekor denemesinde Chiron Pilot Cup 2 tekerleklerinin güçlendirilmiş sürümü kullanıldı. Lastiklere yapılan testler doğrultusunda 506 kilometrelik hıza bile dayandığı görüldü.

Modifiye edilen Bugatti Chiron'un bir diğer özelliği ise sıfır downforce'a sahip olmasıydı. Downforce kısaca, aracı yola yapıştıran hız anlamına gelir ve hız ile ters oranda işler.

Aşağıdan Bugatti Chiron'un 490 km hız ile kırdığı rekoru izleyebilirsiniz..