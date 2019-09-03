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    HaberlerOtomobilİlk elektrikli Lamborghini ile ilgili bilgiler sızdı!
    03.09.2019 - 14:53

    İlk elektrikli Lamborghini ile ilgili bilgiler sızdı!

    Bu güne kadar yalnızca Lamborghini sahiplerinin görebildiği, Sian ismine sahip olması beklenen ilk elektrikli Lamborghini ile ilgili bilgiler sızdırıldı.

    İlk elektrikli Lamborghini ile ilgili bilgiler sızdı!

    Yalnızca Lamborghini sahiplerinin Lamborghini Unica isimli mobil uygulama üzerinden görebildiği yeni aracın bilgileri sızdırıldı. Şu an için ortaya çıkan sızıntılar çok fazla teknik bilgi vermese de, aracın isminin, fiyatının ve motor gücünün ortaya çıktığını belirtelim.

    3.6 milyon dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması beklenen Sian, özel atmosferik V12 motorundan güç alacak. Aracın motorunun elektrikli bir üniteyle ile besleneceğinin altını çizelim. Yarı hibrit tasarıma sahip olan Sian, 800 beygirden yüksek güce sahip olacak.

    Bu otomobil sayesinde Lamborghini markası altında satın alınabilecek ilk elektrikli araç olacak.

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