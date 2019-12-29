2019 yılında ‘ON’larla sevindik

1 - O kupalar sana helal...



İlhan Mansız’ın 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal’e attığı altın gol sonrası Şenol Güneş depara kalkmış tüm ulus ardından koşmuştu. Şenol Güneş yönetiminde milli takım tarihimizde ilk kez elemelerin bitimine bir maç kala gruptan çıkmayı ve Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. Güneş bu başarısıyla milli takımı hem Dünya Kupası’na hem de Avrupa Şampiyonası’na götüren ilk teknik adam olmayı başardı. Çok başarılı bir jenerasyon yakalayan Güneş’in önderliğindeki milli takım şampiyonanın açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya’yla karşılaşacak.



2 - Balık kız Sümeyye



Eskişehir’de iki kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde dünyaya gelen Sümeyye Boyacı, 2013 yılında başladığı yüzme sporunda serbest, sırtüstü ve kelebek stilde katıldığı uluslararası yarışlarda büyük başarılar elde etti. 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre sırt üstünde dünya ikincisi olarak, adını tüm dünyaya duyurdu.



3 - Bienal’deki tek temsilcimiz







Türkiye çağdaş sanatının başarılı temsilcilerinden Halil Altındere, sanat çevrelerinin 2019’da en çok konuştuğu isimlerden biri. Altındere bu yıl, dünyanın en prestijli sanat sergisi Venedik Bienali’nin uluslararası ana sergisine Türkiye’den davet edilen tek isim oldu. 83 sanatçının yer aldığı Uluslararası Pavilyon’da üç eseriyle yer alan sanatçı, Türkiye’de de Yapı Kredi’nin 75. Yıl Sergileri kapsamında sergilenen “Abrakadabra” sergisiyle sanatseverlerle buluştu.



4 - Hayale giden istikrarlı yol







Son albümü “İstikrarlı Hayal Hakikattir”le yıl boyu başarıdan başarıya koştu Gaye Su Akyol. New York Times’ta “Türkçe rock’ın en büyük umudu” ilan edilmesi yetmedi, 11. Songlines Müzik Ödülleri’nde de “En İyi Sanatçı” ödülüne layık görüldü. Bize de bayrakları asmak kaldı!



5 - “Vefa”lı farkındalık





“Medcezir”, “Muhteşem Yüzyıl Kösem” ve “Dudullu Postası” projelerinden tanıdığımız Taner Ölmez, “Mucize Doktor” dizisiyle 2019’un en çok konuşulan oyuncularından oldu. Savant sendromlu doktor Ali Vefa karakteriyle milyonların kalbine dokunan oyuncu, büyük bir farkındalık yaratarak otizmin hiç olmadığı kadar gündeme gelmesini sağladı.



6 - “Şahsiyet”iyle kazandı









Oyuncu Haluk Bilginer, ABD dışından televizyon yapımlarının değerlendirildiği 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. “Şahsiyet” dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle bu ödüle layık görülen Bilginer, sosyal medya üzerinden tebrik yağmuruna tutuldu, ödül ülke çapında sevinç dalgası yarattı. Bilginer, bu mesajlara “Sizlerden gelen sevinç ve gurur dolu kutlama mesajları beni çok mutlu etti. Ülke çapında uyandırdığı bu duygu ödülden çok daha değerli” yanıtını verdi.



7 - Dünyaya ilham verdi









16 yıl boyunca köy okullarında görev alan idealist öğretmen Dilek Livaneli, 2019’un mart ayında Avrupa Parlamentosu’nun

belirlediği “Dünyanın En İlham Veren 8 Kadını” listesine girdi. Livaneli, esnek sınıf modeli, duvarsız eğitim, sanat çalışmaları, annelere yönelik üretim atölyeleri gibi projelerle 2014’te de “Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi”nin belirlediği ‘En İyi 50 Öğretmen’den biri seçilmişti.



8 - Fazıl Say’ın izinde









Çağdaş Eğitim Vakfı’nın (ÇEV) genç yeteneklerinden çello sanatçısı Cemal Aliyev, dünyanın en prestijli yarışmalarından biri kabul edilen Concert Artists Guild’de birinci oldu. Londra’da eğitimine devam eden Aliyev, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say’dan sonra Türkiye’den bu düzeyde birincilik elde eden ikinci isim oldu.



9 - Kara delik ekibindeki tek Türk









Uzay bilimi alanında yılın en önemli gelişmesi, ilk kara delik görüntüsünün elde edilmesi oldu. Tüm dünyada heyecan yaratan bu görüntüye ulaşan ekipte Türkiye’den de bir isim yer alıyordu: Astronomi ve astrofizik profesörü Feryal Özel. Başarısıyla Türkiye’yi gururlandıran Özel, EHT Bilim Konseyi Üyesi ve NASA’nın Hubble kadrosuna alınan ilk ve tek Türk bilim insanı.



10 - Kulaklarımızda isyan var







Her yerde rap vardı yıl boyu. Disler atıldı, mekanın sahibi çıktı geldi ve bazıları susmadı! 2019’da popun sarsılmaz tahtına yerleşen rap, rapin de kralı şüphesiz Ezhel’di. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Spotify’ın yılın en çok dinlenenlerinde ülkemizde zirve yine onun oldu. Özellikle gurbetçi rapçilerle yaptığı iş birlikleriyle çok konuşulan Ezhel, New York Times’ın da gözünden kaçmadı. Gazete “Tanımanız Gereken 15 Avrupalı Sanatçı” listesinde Ezhel’e yer verdi.