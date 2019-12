‘2020’de bizi kuraklık ve temiz su sorunu bekliyor’

Astroloji son dönemde daha çok ilgilendiğimiz bir şey haline geldi. Yıldızlar biz doğduğumuz an hangi konumdaysa bu hayatımızı etkiliyor. Astroloji fal değil. Astrologlar da kehanetlerde bulunmuyor. Sadece olasılıkları söyleyip, seçenekleri sunuyor, bizi geleceğe hazırlıyorlar. Her sene sonu yeni yılın bizlere ve dünyaya ne getireceğini merak ederiz. 2020 yeni merak konumuz zira 2019 pek çoğumuz için zor geçti. Ama anlaşılan o ki 2020 de pek parlak değil. Küresel anlamda bir ekonomik kriz başlarken ABD, Rusya ve Çin gerilimini hiç olmadığı kadar fazla hissedebiliriz. Bunları ben değil astrolog Uygur Gür söylüyor. Benim güvendiğim ve severek takip ettiğim bir isim Uygur Gür. Umarım siz de keyif alırsınız.

-Astrolojiyle ilgilenmeye nasıl başladınız?

Okuma yazmayı astroloji sayesinde söktüm desem yeridir.

Babamın Gümülcine’de başkonsolos olduğu yıllardı. İlkokul ikinci sınıfa gidiyordum. Arada İstanbul’a Galatasaray Lisesi’nde yatılı okuyan ağabeyime ziyarete gelirdik. Öğretmen olan anneciğim beni okumaya teşvik etmek için kitapçıya götürürdü ve ben her seferinde “Burç kitabı” arardım. Daha küçük yaşlarda insanı çözmek gibi bir derdim vardı benim. Karşımdakiyle konuşmadan da onu anlayabilmeliydim. Her insan yegânedir. Muhakkak onu herkesten ayıran özellikleri ve olumlu ya da olumsuz tavırlarının mantıklı bir sebebi vardır. Elbette o yaşlarda hayatı bu kadar kısa yoldan astroloji ile çözebileceğimi bilmiyordum… Ama okudukça bir küşayiş geliyordu ruhuma. Evet, ben Astrolog olmak için doğmuştum. Bu benim mesleğim ama her şeyden öte de tutkum.

-Genelde astrologların İstanbul’da olmasına alışkınız. Ankara’da astrolog olmak daha bürokrasi şehri olduğu için sanki zormuş gibi.

Aksine Ankara tam olarak doğru şehir. Günde 15 saat çalışınca insan biraz pratik bir yaşamı olsun istiyor. İstanbul’daki yaşam biçimi kesiyor insanın hızını. Misal Ankara’da arabayla en uzak yer yarım saat. Bir de ben zamanın gerisinde kalmamaya hep özen göstermişimdir. Bu bağlamda değişen yaşam ve iş koşullarıyla beraber internetten görüntülü seanslara kendimi iyiden iyiye adapte ettim. Seanslarım 3,5 – 4 saat sürdüğü için sanırım herkes evinde rahatça yayılarak bana eşlik etmeyi tercih ediyor.

-Mesela politikacılar, siyasiler de astrolojiyle ilgileniyor mu?

Her geçen gün bana gelen siyasilerin, önemli bürokratların sayısı artıyor. Son seçimlerde adaylığını koyması için ikna ettiğim birkaç isim şu an mecliste. Eğer Türkiye’nin haritasıyla uyumlu bir haritanız yoksa ya da bu ülkenin insanı size şans vermeyecekse vakit kaybetmenin hiçbir anlamı yok. Vatanına hizmet etmek isteyen muhakkak bir yolunu bulur ve eder. Ama herkes için bu yol meclisten geçmiyor. Bazen de doğru zaman olmuyor.

-Astroloji doğru zamanı mı söylüyor bu durumda?

Evet, zamanlamanın bir gücü var ve astroloji bunu veriyor.

“Türkiye’de bazı büyük şirketler iflasını verebilir”

-Türkiye’yi 2020’de neler bekliyor?

2020 yılında dış ilişkiler ve mülteci sorunu Türkiye’nin ana gündemi olacak gibi duruyor. Bir taraftan Suriye harekâtının sonuçlarıyla ve mülteci sorunuyla mücadele ederken, bir yandan da Kıbrıs meselesi Türkiye’nin başını ağrıtabilir. Dış siyasetin çok doğru yönetilmesi gereken bir yıl. Tüm dünya gergin ve savaşa hazır. Ekonomik daralmanın yoğun hissedileceği 2020’de, bazı büyük şirketler iflasını verirken, işsizlik de artabilir diyebiliriz.

“Küresel bir dolar krizi devrede”

-Dolar 2020’de ne durumda olacak?

Doları uzun vadede iyi bir geleceğin beklemediği belli, ama kısa vadede, bilhassa kışın çok hareketli olacak. Dolara yatırım yapanlar kışın kısa bir süreliğine kar ederken, bu etkinin uzun sürmeyeceğini söylemek zorundayım, çünkü ABD’yi de zor yıllar bekliyor. 2020 yılında dünyadaki gücünü korumak için çabalarken, aslında kan kaybetmeye başlayacak. Küresel bir dolar krizi devrede!

-Dünyada neler olacak? Politik ve siyasal anlamda.

Genel olarak da dünyada ekonomik bir daralmanın olacağını, büyük firmaların iflasını vereceğini görüyoruz. Toplumlar başta ekonomik nedenlerden olmak üzere ayaklanırken, sanırım ekonomik dengelerin bozulmasıyla ırkçılıkta da bir artış olacak. Amerika, Rusya ve Çin küresel anlamda güçlerini ortaya koymaya çalışacaklar bu sene de. Bilhassa Amerika ve Çin’in birbiriyle muazzam bir gerilimine şahit olacağız. Rusya’nın işgalci ruhunun bu sene devreye girdiğini görebiliriz. Ortadoğu İsrail’in genişlemeci politikalarıyla sarsılırken, Mısır güçleniyor ve meydan okumaya hazırlanıyor. İran ise nükleer silahlanma konusundaki ısrarıyla Amerika’yla tansiyonu yükseltecek gibi duruyor. Bütün bunların yanı sıra kurak geçen bir yaz ve temiz su bulmak da bu senenin en önemli sıkıntılarından biri olacak.

-Bu sene de 2020’de astrolojik açıdan doğal afetler çok mu?

Depremlerden ziyade bu sene yaşayacağımız en büyük küresel felaket kuraklık ve temiz su sorunu. Bu sebeple de büyük devletlerin sık sık bir araya geldiğini göreceğiz. Marmara bölgesi yıl boyunca kendini sarsıntılarla hatırlatabilir. Büyük bir Marmara depremine daha vakit var gibi gözüküyor.

“2019 sadece bir fragman niteliğindeydi”

-Dünya genelinde bakarsak 2019 kötü bir yıl mıydı?

2019 sadece bir fragman niteliğindeydi. Geçen sene yaşadıklarımızın bir nihayete ereceği yıl ise 2020. Hepimizin hayatında köklü değişimler var. Geçen sene canımızı acıtan bazı değişimleri bu sene kabule geçeceğiz. Bence yarım kalan değişimler sancılı oluyor, insan ne kadar acı olursa olsun bir mecburiyeti kabul ettikten sonra içine sükûnet ve tevekkül geliyor.

“Astrolojiyle evrenin gizli sihirbazı olabiliriz”

-Astroloji ile geleceği mi görüyorsunuz? Astrolojinin sınırları neler?

Astroloji ile elimizde olanın kapasitesini ve sınırlarını görüyoruz. Bu bir doğum haritasıysa, kişinin kendini hangi alanda gerçekleştirebileceğini; bir ülke haritasıysa, ülkenin gelişim yolunun hangi alandan geçtiğini ya da mesela bir şirket haritasıysa, şirketin gelişiminin önündeki engelleri ya da aksine nasıl çıkış yakalayabileceğini anlama şansımız oluyor. Her şeyin bir başlangıç anı vardır ve o anın gökyüzü fotoğrafında o başlangıcın kaderi gizlidir. Biz ona doğum haritası diyoruz. İşte o harita doğru değerlendirildiğinde, başlanılan her ne ise sonucu istenildiği gibi olacaktır. Kaldı ki başlangıç anını biz tayin edebiliyorsak, belirleyebiliyorsak evrenin gizli sihirbazı olabiliriz ve olayları doğru yönetebiliriz.

-İnsanlar neden astrolojik haritalarını çıkarmalılar?

Doğum haritanızı yorumlatmak size kendinizi hatırlatacak ve kendinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Şahane bir pusuladır doğum haritası. Doğum haritanızı bilirseniz, yaşam içerisinde bir el fenerine sahip olursunuz. Gökyüzünün size vadettiklerini doğru kullanmayı öğrenirseniz, yolunuzdaki taşların nasıl kolayca temizlendiğini ve aslında “zor” ya da “imkânsız” gibi kavramların lugatınızdan silindiğini göreceksiniz.

“Öngörüler yükselen burca göre yapılır”

-Neden yükselen burcumuz hayatımızla ilgili ön görüler konusunda daha önemli?

Maalesef ülkemizde insanlar doğum saatini bilmediği için, yükselen burcunu da bilmiyor. Bu yüzden de bu bilgiyi açıkça ifade etmekte sanırım meslektaşlarım çekiniyor. Öngörüler yükselen burca göre yapılır. Başka türlüsü mümkün değil. Burcunuzun bir haritası yok. Gökyüzündeki gezegen transitleriyle sürekli ilişki halinde değil. Oysa yükselen derecenizin bir haritası var ve gökyüzündeki bütün hareketlerden etki alıyor. Öngörüler sade ve sadece yükselen burca göre yapılır. Bu röportajdaki öngörülerde de olduğu gibi.

Bu sene burçları neler bekliyor? (Yükselen burcunuza göre okuyun)

Koç

Jüpiter size kariyerinizde yeni fırsatlar sunarken, Satürn / Plüto kavuşumları kariyerinizde yeni bir şeyler denemenizi isteyecek. İyi giden ilişkilerin evlilikle, iyi giden evliliklerin çocukla taçlanabileceği bir yıl. Öte yandan kötü giden evliliklerde yapıcı olmak önemli. Aile büyüklerinin de sağlığına dikkat.

Boğa

Hayata bakış açınızın derinden değişeceği, inançlarınızı sorgulayacağınız bir yıl. Eğitimler gündeminizde olabilir. Yurtdışı bağlantılı konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gökyüzü 2021’e kadar kariyerinizi geliştirmeniz, kendinize alternatifler yaratabilmeniz için sizi destekliyor olacak.

İkizler

Maddi kaynaklarınızda, kariyerinizde büyük değişimler olabilir. Ailenizden ya da eşinizden sürpriz maddi destekler gelebilir. Yılın ikinci yarısı ilişkilerle ilgili kararlar alacağınızı, yeni insanları hayatınıza katarken, bazı yolunda gitmeyen ilişkilerden de kendinizi özgürleştireceğinizi söyleyebilirim.

Yengeç

Birçoğunuzun evlilik yılı olabilir. Evlilerse ebeveyn olmayı planlayabilirler. Öte yandan iyi gitmeyen evliliklere dikkat. Ticari ortaklıklarınız varsa önemli değişimler kapıda. Yılın ikinci yarısı kariyer fırsatlarıyla keyiflenirken, sağlık konuları biraz yorabilir.

Aslan

Kariyerinizde yeni adımlar attığınız, iş ortamınızda büyük değişimler yaşayacağınız bir yıl kapıda. Sağlığınıza, yeme içme alışkanlıklarınıza, uyku düzeninize önem vermeniz gerekiyor. Yılın ikinci yarısı sosyal hayatta artış ve aşk fırsatları dikkat çekecek. Evli Aslan’lar evliliklerini bir çocuk ile taçlandırabilirler.

Başak

Aşk ve sosyal hayatınızda değişimlerin ve fırsatların kapıda olduğu bir yıl. Ebeveyn olanlar çocuklarının sorumluluklarıyla biraz yorulabilir. İş ortamınızdaki mücadeleler dikkat çekici. Yılın ikinci yarısı itibariyle taşınma, yer değişiklikleri gündeminizde olabilir. Ayrıca kariyerinizde ummadığınız fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Terazi

Ailevi ilişkiler ya da ailevi sağlık problemleri zaman zaman yorabilir. Taşınma konuları gündeminize gelebilir. Kariyerinizde yeni fırsatlar var. Yılın ikinci yarısı eğitim konuları, bazılarınız içinse yurtdışı bağlantılı konular gündeme gelebilir.

Akrep

Yakın akraba ilişkileri, kardeşlerinizin gündemleri ve yakın arkadaşlarınızla olan ilişki problemleri bu sene gündeminizde. Bazılarınızı eğitimler bekliyor. Yılın ikinci yarısı kariyerinizdeki değişim fırsatları, ailenizle ortak maddi gündemler, belki de fırsatlar dikkat çekecek.

Yay

Kariyerinizde değişim isteği ön plana çıkıyor ve ihtiyaç duyduğunuz fırsatlarla karşılaşıyor olacaksınız. Maddi yatırımlar yapabilirsiniz, ailenizden, köklerden sürpriz maddi destekler gelebilir. Yılın ikinci yarısı sağlığınıza dikkat etmenizi öneririm, ayrıca ilişki problemleri zaman zaman yorabilir.

Oğlak

Hayatın size yepyeni sorumluluklar verme gibi bir planı var. Birçoğunuz kariyerinde değişimler yaşarken, bazılarınız evleniyor ya da çocuk sahibi oluyor olacak. Elbette bu arada iyi gitmeyen ilişkilerin hayatınızdan hızla çıktığı bir yıl olacak. Yılın ikinci yarısı hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza dikkat edin.

Kova

Yaşamınızda yolunda gitmeyen ne varsa bitirmeyi seçeceğiniz bir yıl. Adeta bir temizlik, bir yenilenme yılı olacak sizin için. Kimi sıkıldığı kariyeriyle vedalaşırken, kimi de bazı ilişkileri hayatında bitiriyor olacak. Lütfen sağlığınıza önem verin. Yılın ikinci yarısı kariyerinizdeki açılımlar, bazılarınızın hayatına girebilecek sürpriz bir aşk ve nihayet yolunda giden ilişkiler size iyi gelecek

Balık

Hayat size bu yıl, “Hayal kurmayı bırak ve yaşamındaki hedefler için somut at”, diyecek. Kiminiz kariyerinde yeni açılımlar yaparken, kiminiz özel hayatında radikal değişimler yaşayacak. Sosyal çevrenizde ciddi, köklü değişikliklerin olduğu bir yıl olabilir. Yılın ikinci yarısı kariyer fırsatları sizi cezbederken, bazılarınızın taşınma gündemleri dikkat çekecek. Aile büyüklerinizin sağlığına özen gösterin.