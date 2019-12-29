Bir yılbaşı pastası hikayesi

Kütük pastasının temelinde gerçekten de bir kütük hikâyesi yatıyor. Bir zamanlar pagan inanca göre ağaç kutsalmış. Kış gün dönümünde güneşli günleri tekrar yeryüzüne çağırmak için bir ağaç kurban edilir ve kesilen kütüklerinden dev bir ateş yakılırmış. Ateşin sıcaklık ve ışığının güneşi çekeceğine ve böylece aydınlık günlere kavuşulacağına inanılırmış. Tarlalarda yakılan ağaç kütüklerinin ise bereketli bir hasat getireceği düşünülürmüş.

Özellikle Fransa’da kütük yakmak bir ritüel haline gelmiş ve Noel gecesi şöminede yakılan kütüğün küllerini yıl boyu saklamanın eve uğur getireceğine inanılmış.1870’lerde Paris’teki pastacıların dâhiyane bir buluşuyla kütüğün yerini odun parçasına benzer çikolatalı bir pasta almış. Parisliler ateş yakmakla uğraşmaktansa çikolatanın mutluluk verici tadını yeğlemişler. Bûche de Noël, yani Noel kütüğü pastası modası diğer ülkelere de yayılmış; İngilizce konuşan ülkelerde “Yule Log” olarak ünlenmiş ve yılbaşı sofralarını süslemeye başlamış. Paris modasını izleyen bizim pastaneler de bundan geri kalmamış elbette. Böylece bizim yılbaşı pastamız da kütük pasta olmuş.

Klasik kütük pastası, kakaolu hamurdan çikolata kremalı basit bir rulo pasta. Kremanın üstü çatalla çizilerek ağaç kabuğu görünümü veriliyor, biraz da pudra şekeri serpilince kar yağdı etkisi yaratılıyor; bu kadar basit. Bizde artık eskisi kadar revaçta değilse de son yıllarda Paris’te tam bir kütük pasta çılgınlığı yaşanıyor. Gazetelerde ve dergilerde “en iyi”, “en yaratıcı” listeleri yayınlanıyor. İnanılmaz yaratıcılıkta birbirinden şık pastalar vitrinleri süslüyor. Hepsi birbirinden güzel, hepsi damaklarda yılın son muhteşem lezzeti olmak için ışıl ışıl vitrinlerden müşterilere göz kırpıyor!

Ev Yapımı Kütük Pasta

Bu pastayı son dakikada hazır toz kremalarla da yapabilirsiniz. En önemlisi içinizden geldiği gibi süslemek, sevdiklerinize el emeğinizle hazırladığınız bir güzellik sunmak!

Hamuru:

5 yumurta, 75 gram un, 75 gram kakao, 150 gram şeker, 1 paket kabartma tozu

İç Kreması:

200 ml (1 ufak kutu) süt kreması (soğuk), 3 çorba kaşığı pudra şekeri istediğiniz çeşniler (fındık krokan, kestane şekeri, muz dilimleri, beze kırıntıları, portakal kabuğu şekerlemesi gibi)

Üst Ganaj Kreması:

200 ml (1 ufak kutu) süt kreması, 190 gram bitter çikolata (kıyılmış)

Yumurtaları bir fiske tuzla hafif kabarıncaya kadar çırpın. Çırpmaya devam ederek şekeri ekleyin. Kıvamı koyulaşınca elenmiş un ve kabartma tozunu bir spatula yardımı ile alttan üste katlayarak yedirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt döşeyin ve yağlayıp unlayın. Kek hamurunu kağıdın üzerine döküp iyice yayın. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin. Hamuru fırından çıkarın. Kağıttan dikkatlice ayırarak sıkıca rulo yapın, kağıdı etrafına sıkıca sararak soğumaya bırakın. İç harcı için soğuk kremayı pudra şekeri ile iyice sertleşene kadar çırpın. Soğuk bekletin.

Üstü için kremayı kaynama noktasına gelecek kadar ısıtın. Çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar pürtüksüz olacak şekilde karıştırın. Sürülebilir kıvama gelene kadar soğutun. Kağıda sardığınız hamuru açın, içine iyice çırpılmış kremayı döşeyin, çeşni olarak istediğiniz lezzetleri eşit olarak dağıtın ve pastayı tekrar sarın. Ganaj kremayı kütük pastanın üzerine sıvayın. Çatalla yollar çizerek ağaç kabuğu benzeri şekiller verin. Üzerine çay süzgeciyle biraz pudra şekeri serperek kar yağdı etkisi verin. Yılbaşı süsleri, çam dalları ile süsleyin. Saat on ikiyi çalarken sofraya getirin.

Pastadan aşk çıktı

Belki hatırlarsınız; bisikletiyle rüzgârın götürdüğü yere giden ufacık ama cesareti büyük bir kız vardı: Hülya Koç. Neredeyse yirmi yıl önce tek başına Güney Amerika ve Afrika’yı pedala kuvvet kat eden Koç’un yolu Londra’da Afrika sevdalısı Fransız pasta şefi Eric Rousseau ile kesişince ortaya tatlı bir hikaye çıktı. Hülya Londra’dayken bir gün gittiği Çin lokantasında yan masada Afrika’dan söz eden biriyle tanışır; orada çektiği fotoğraflara bakarlarken, sıra Hülya’nın en sevdiği kare olan George Town otobüs durağındaki yol tabelasına gelir. “İnanamıyorum, bu benim evimin önündeki otobüs durağı!” diyen pasta şefi Eric Rousseau’dur. Bir gün Eric, Hülya’nın en sevdiği lezzetlerden esinlenerek hazırladığı bir pastayla çıkagelir. Hülya bayılır. Bu rüya gibi pasta aynı zamanda bir evlenme teklifidir. Birlikte açtıkları Belle Epoque pastanesi bugün Londra’nın en iyi pastanelerinden biri. Selfridges’in de aralarında olduğu yerlere ürünlerini veriyorlar. 2016 yılında İngiltere’de fırın ve pastacılık sektöründe verilen prestijli BIA-Baking Industry Awards, The Craft Business ödülünü alarak tüm İngiltere’nin en iyi butik pastanesi seçildiler. Pastanenin adını taşıyan imza pastaları elbette evlenme teklifi olan bu pasta oldu, Bu yıl aynı lezzet kütük pasta şeklinde vitrinlerde. http://belleepoque.co.uk/