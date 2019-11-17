Dilara Koçak’tan iki yeni lezzet

Dilara Koçak’ın özel tariflerinden Hurmalı Fit Brownie hurma püresi, keçiboynuzu unu ve ceviz içeriyor. Fit Mozaik Pasta ise yulaf, pirinç patlağı, fındık ve cevizle kaplı; hurma, pekmez, kakao ve bademle hazırlanıyor. Bol lifli, yüksek proteinli, düşük kalorili Fit Menü’de hafif ve düşük kalorili salatalardan wraplere ve tatlılara kadar birçok seçenek yer alıyor.