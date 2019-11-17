17.11.2019 - 07:50 |
Dilara Koçak’tan iki yeni lezzet
Starbucks Mutfak konsepti için beslenme uzmanı Dilara Koçak ile özel bir menü hazırlayan Starbucks, yepyeni iki fit lezzeti sevenleriyle buluşturuyor.
Dilara Koçak’ın özel tariflerinden Hurmalı Fit Brownie hurma püresi, keçiboynuzu unu ve ceviz içeriyor. Fit Mozaik Pasta ise yulaf, pirinç patlağı, fındık ve cevizle kaplı; hurma, pekmez, kakao ve bademle hazırlanıyor. Bol lifli, yüksek proteinli, düşük kalorili Fit Menü’de hafif ve düşük kalorili salatalardan wraplere ve tatlılara kadar birçok seçenek yer alıyor.