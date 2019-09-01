Hayatımızı paylaştığımız evcil hayvanlar için evlerimizde yeterli alanı sağlıyor muyuz? Yoksa genelde boş ya da atıl durumda olan bölümleri mi onlara ayırıyoruz? Birçoğumuz için normal gibi görünen bu durum, yol arkadaşlarımızı nasıl etkiliyor? Bunun gibi birçok sorudan yola çıkan iç mimar Selen Babacan Erdem, “patiler için paylaşımcı tasarımlar” sloganıyla kurduğu CasaLuna markasıyla evcil hayvanlarımız için mobilyalar üretiyor. Erdem, daha bir yaşına gelmeden üç ev değiştirmiş Luna adlı köpeği sahiplendikten sonra terkedilme korkusunu yenmesi için yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde onu yanından ayırmamış.



Evde ise sürekli yanında olmayı tercih eden Luna’nın güven duysunu tazelemek için aylarca uğraşan iç mimar, markasının kuruluş amacını şöyle anlatıyor: “Onlara belli yerlerde durması gereken eşyalar gibi davranılmaması gerektiğinin, eşyalarda onların da hakkı olduğunun altını çizmek istedim. Şimdi biz salonda otururken, sehpanın üstünde kahvemiz, sehpanın içinde de ailemizin sevgili üyesi Luna oturuyor.”









Avrupa’da da ilgi görüyor



Erdem, tasarımlarını kedi ve köpekler için sehpa ve yatak modelleri üzerine yoğunlaştırmış. Side, News, Maison, Join, Jr. Deck ve Deck adlı tasarımlarına yenilerini eklemek için çalışmalar yapan Erdem, kullanıcılardan da olumlu dönüşler alıyor: “CasaLuna Avrupa’da da satışa çıkarıldı ve bir hayli ilgi gördü. Aldığım en sevimli yorumlardan biri de şuydu: “Ben daha mutfakta kahvemi koyarken, köpeğim salonda duran CasaLuna ürününün içinde beni bekliyor, çünkü benim kahve alıp oraya geleceğimi biliyor. Muhteşem!”



Hem insan hem hayvan kullanımına uygun, darbeye karşı dayanıklı, hatları da ısırmaya karşı olacak şekilde tasarlanan mobilyaların minder kısmı hem yumuşak hem de yıkanabilir. İstenilen yere hareket ettirilmesi için tekerlekleri de olan tasarımlar internet sitelerinde satılıyor. Erdem, “Bu dünyayı birçok canlıyla paylaşıyoruz ama kendi türümüz dışımızdaki canlılara ikinci sınıf muamelesi yapmamızın insanın en büyük kibri olduğunu düşünüyorum. Tasarımlarımın ardında bu bilincin mümkün olduğu kadar geniş çevrelere yayılması amacı var” diyerek “paylaşmanın” ne kadar erdemli bir amaç olduğunu da vurguluyor.