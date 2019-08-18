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    HaberlerPazarŞimdiki Zamanın Hikayesi
    18.08.2019 - 07:50

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Kuzey Ege’nin hazinesi - Oğuz Yeter

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos Antik Kenti’nin geçmişi 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor. Gezginlere göre 17. yüzyıldan itibaren dünyada korunmuş en güzel Yunan şehir devletinin örneği olan Assos, çok sayıda ziyaretçinin akınına uğruyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Akşam güneşi güzele vurur - Ünal Çam

    Fildişi Sahili Cumhuriyeti kelimenin tam anlamıyla tropik meyve cenneti. Abidjan kentinin pazarlarında başı bu meyveler çeker. Fotoğrafta, meyvelerini özenle tezgahına yerleştiren kadın satıcıyı arkadaşımız Ünal Çam böyle fotoğraflamış.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Romantik yürüyüş - Ozan Güzelce

    İstanbul’da yaşayanlar için Şile’de denize girmek olmazsa olmazdır. Ancak Karadeniz’in hırçın dalgaları bazı zamanlarda denize girmeye izin vermez. O zaman da yüzmek yerine deniz kenarında romantik bir yürüyüş yapmak iyi fikir olabilir.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Kasımpatı büyüsü - Mustafa İstemi

    Japonya’da ölümü sembolize eden kasımpatı, ülkemizde neşeyi, mutluluğu temsil eder. Kimi zaman cenaze çiçeği olmuş, kimi zaman ölümsüz aşkı anlatmış, kimi zaman platonik sevdaların kahramanı olmuş ama o büyülü güzelliğinin ardında her zaman bir hüzün taşımış. Emektar foto muhabirimiz Mustafa İstemi, TBMM’nin bahçesinde çektiği fotoğrafı böyle yorumluyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Özgür Kıbrıs - İlhan Demirel

    “Kıbrıs Cumhuriyeti” Kıbrıslı Türk ve Rum halkları arasında ortaklık temeline dayandırılan uluslararası antlaşmalar uyarınca 16 Ağustos 1960’da kuruldu. Ancak Kıbrıs Rum tarafı 1960 Cumhuriyeti’nin kurulduğu şekilde yaşamasına izin vermedi. Milliyet arşivinden aldığımız 1955 yılında çekilen fotoğrafta Beşiktaş’ta gençler, bir duvarın üzerine Kıbrıs haritası çizmiş ve “Kıbrıs Türk’tür” yazmışlar.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Sahrada gezinti - Cansu Alkaya

    Bin yılı aşkın bir süredir çölde yaşayan Fas’ın kadim kabilelerinden Tuaregler’in geçim kaynaklarından biri de Sahra Çölü’nde develeriyle turistleri gezdirmeleri. Okuyucumuz Cansu Alkaya’nın bizimle paylaştığı fotoğrafta, hem başarılı bir kompozisyon hem de rehberlik eden Tuareg görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    “Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com

     

    Devran Çağlar son yolculuğuna uğurlandıDevran Çağlar olarak bilinen şarkıcı Mustafa Dağlar'ın cenazesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.
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