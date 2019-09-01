Şimdiki zamanın hikayesi

Fildişi tezgahları - Ünal Çam



Fildişi Sahilleri’nin ticaret başkenti olarak bilinen Abidjan’da kurulan pazarlar çeşitliliği ve renkliliğiyle öne çıkıyor. Yöresel ürünlerle bezenmiş tezgahlarda ürünlerini sergileyen bir satıcı tezgahına müşteri çekmeye çalışıyor.







Hadrian sohbetleri - RIDVAN MENEKŞE



Tarihi ve kültürel yapısıyla öne çıkan Kaleiçi’ne gelenleri ilk olarak Hadrian Kapısı karşılıyor. Kapı, M.S 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus’un Antalya’yı ziyareti sırasında ona hitaben yapılmış. İşte bu tarihle iç içe vakit geçirip, sohbet etmek isteyenler Hadrian Kapısı’nı adeta mesken tutmuş.







Şelale balıkçısı - OZAN GÜZELCE



Antalya’nın doğal güzelliklerinden biri olan Karpuzkaldıran Şelalesi, doğaseverlerin en uğrak noktalarından biridir. Yaklaşık 45 metreden denize dökülen şelale görsel güzelliği ve sıcak yaz aylarında serinliğiyle de ilgi görüyor. Şelalenin denize döküldüğü yerde objektife yansıyan bir balıkçı kısmetini arıyor.









Kuşbakışı kale - OĞUZ YETER



Son yıllarda moda olan drone fotoğrafçılığına merak salan foto muhabiri arkadaşımız Oğuz Yeter, Sarıyer’deki Rumeli Feneri Kalesi’ni böyle fotoğrafladı. 17. yüzyıldan günümüze kadar gelen kale, Marmara ve Karadeniz’in birleştiği nokta bulunuyor.







Karadeniz klasiği - ÇINAR ÖZER



Yeşilin her tonu ile bezenen Karadeniz yılın her mevsiminde huzur veren rengini koruyor. Yalçın dağları, engebeli yamaçlarıyla yerleşimin zor olduğu bu coğrafya adeta oksijen deposu. Okuyucumuz Çınar Özer, Çamlıhemşin’de çektiği fotoğrafı bizimle paylaşmış.







Büyük göç zamanı - İLHAN BAŞTAN



Bereketin simgesi, ilkbaharın habercisi leylekler eylül ayı ile birlikte güneye doğru dönüşe başladı. Mart ayında ülkemize gelen leylekler bütün bir yazı geçirdikten sonra sonbaharın ilk günlerinde sıcak coğrafyalara kanat çırpıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1969 yılında çekilmiş bu fotoğrafta leylek sürüsünü ve izleyenleri görüyoruz.







