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    HaberlerPazarŞimdiki zamanın hikayesi
    01.09.2019 - 07:50| Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Fildişi tezgahları - Ünal Çam

    Fildişi Sahilleri’nin ticaret başkenti olarak bilinen Abidjan’da kurulan pazarlar çeşitliliği ve renkliliğiyle öne çıkıyor. Yöresel ürünlerle bezenmiş tezgahlarda ürünlerini sergileyen bir satıcı tezgahına müşteri çekmeye çalışıyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Hadrian sohbetleri -  RIDVAN MENEKŞE

    Tarihi ve kültürel yapısıyla öne çıkan Kaleiçi’ne gelenleri ilk olarak Hadrian Kapısı karşılıyor. Kapı, M.S 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus’un Antalya’yı ziyareti sırasında ona hitaben yapılmış. İşte bu tarihle iç içe vakit geçirip, sohbet etmek isteyenler Hadrian Kapısı’nı adeta mesken tutmuş.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Şelale balıkçısı -  OZAN GÜZELCE

    Antalya’nın doğal güzelliklerinden biri olan Karpuzkaldıran Şelalesi, doğaseverlerin en uğrak noktalarından biridir. Yaklaşık 45 metreden denize dökülen şelale görsel güzelliği ve sıcak yaz aylarında serinliğiyle de ilgi görüyor. Şelalenin denize döküldüğü yerde objektife yansıyan bir balıkçı kısmetini arıyor.


    Şimdiki zamanın hikayesi


    Kuşbakışı kale -   OĞUZ YETER

    Son yıllarda moda olan drone fotoğrafçılığına merak salan foto muhabiri arkadaşımız Oğuz Yeter, Sarıyer’deki Rumeli Feneri Kalesi’ni böyle fotoğrafladı. 17. yüzyıldan günümüze kadar gelen kale, Marmara ve Karadeniz’in birleştiği nokta bulunuyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Karadeniz klasiği -   ÇINAR ÖZER

    Yeşilin her tonu ile bezenen Karadeniz yılın her mevsiminde huzur veren rengini koruyor. Yalçın dağları, engebeli yamaçlarıyla yerleşimin zor olduğu bu coğrafya adeta oksijen deposu. Okuyucumuz Çınar Özer, Çamlıhemşin’de çektiği fotoğrafı bizimle paylaşmış.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Büyük göç zamanı -  İLHAN BAŞTAN

    Bereketin simgesi, ilkbaharın habercisi leylekler eylül ayı ile birlikte güneye doğru dönüşe başladı. Mart ayında ülkemize gelen leylekler bütün bir yazı geçirdikten sonra sonbaharın ilk günlerinde sıcak coğrafyalara kanat çırpıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1969 yılında çekilmiş bu fotoğrafta leylek sürüsünü ve izleyenleri görüyoruz.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
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