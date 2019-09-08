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    HaberlerPazarŞimdiki zamanın hikayesi
    08.09.2019 - 07:50| BÜNYAMİN AYGÜN

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Bodrum mavileri - Ozan Güzelce

    Bodrum’un Orak Adası masmavi suları ile su altına ilgi duyanların en uğrak noktalarından biridir. Deniz dibinin canlılığı ve Bodrum’un tek doğal beyaz kumuna sahip olmasından olsa gerek buraya “Maldivler” yakıştırması yapılır. Bu mevsimde Orak Adası’nda birçok balık türü ile yüzmek isteyenler burayı mesken tutuyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Kleopatra Havuzu - Oğuz Yeter

    Denizli Pamukkale’de Kleopatra Havuzu olarak bilinen ve sıcaklığı 40 dereceyi bulan havuza girenler bir daha çıkmak istemiyor. Binlerce yıl önce oluşan havuza akın edenler, sütunların arasında tarih ile iç içe yüzmenin tadını çıkarıyor. 

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Tropikal lezzetler - Ünal Çam

    Fildişi Sahilleri, başka yerde göremeyeceğiniz birçok doğal yiyeceğe ev sahipliği yapar. Tropikal iklimin hakim olduğu bu coğrafyada, birbirinden egzotik meyveleri başlarında taşıdıkları tepsilerde satan Abidjanlı kadınlar arkadaşımızın objektifine böyle yansımış.

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Okula merhaba

    İlk ve orta öğretim için yaz tatili sona erdi, yarın okullar açılıyor. Yaklaşık 18 milyon ilk ve orta öğretim öğrencisi için ilk zil çalacak. Milliyet arşivinden aldığımız 1960 yılında çekilen fotoğrafta çocuklarını okula götüren bir veli görülüyor. 

    Şimdiki zamanın hikayesi

    OKUR - ÇEKER

    Güneşi arayan yüzler - Alp Eren Kaya

    Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan binlerce Suriyeli yaşamını zor şartlarda sürdürüyor. Ankara Ulus’taki Suriyeli bu çocuğun yüzüne yansıyan sıcak yuva özlemini okurumuz Alp Eren Kaya fotoğraflamış ve bizimle paylaşmış.

    Şimdiki zamanın hikayesi

    “Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com

     

    7 Eylül 2019 Magazin Bülteni7 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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