Şimdiki zamanın hikayesi

Bodrum mavileri - Ozan Güzelce

Bodrum’un Orak Adası masmavi suları ile su altına ilgi duyanların en uğrak noktalarından biridir. Deniz dibinin canlılığı ve Bodrum’un tek doğal beyaz kumuna sahip olmasından olsa gerek buraya “Maldivler” yakıştırması yapılır. Bu mevsimde Orak Adası’nda birçok balık türü ile yüzmek isteyenler burayı mesken tutuyor.

Kleopatra Havuzu - Oğuz Yeter

Denizli Pamukkale’de Kleopatra Havuzu olarak bilinen ve sıcaklığı 40 dereceyi bulan havuza girenler bir daha çıkmak istemiyor. Binlerce yıl önce oluşan havuza akın edenler, sütunların arasında tarih ile iç içe yüzmenin tadını çıkarıyor.

Tropikal lezzetler - Ünal Çam

Fildişi Sahilleri, başka yerde göremeyeceğiniz birçok doğal yiyeceğe ev sahipliği yapar. Tropikal iklimin hakim olduğu bu coğrafyada, birbirinden egzotik meyveleri başlarında taşıdıkları tepsilerde satan Abidjanlı kadınlar arkadaşımızın objektifine böyle yansımış.

Okula merhaba

İlk ve orta öğretim için yaz tatili sona erdi, yarın okullar açılıyor. Yaklaşık 18 milyon ilk ve orta öğretim öğrencisi için ilk zil çalacak. Milliyet arşivinden aldığımız 1960 yılında çekilen fotoğrafta çocuklarını okula götüren bir veli görülüyor.

OKUR - ÇEKER

Güneşi arayan yüzler - Alp Eren Kaya

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan binlerce Suriyeli yaşamını zor şartlarda sürdürüyor. Ankara Ulus’taki Suriyeli bu çocuğun yüzüne yansıyan sıcak yuva özlemini okurumuz Alp Eren Kaya fotoğraflamış ve bizimle paylaşmış.

“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com