Şimdiki zamanın hikayesi

HUZUR MEVSİMİ - OZAN GÜZELCE









İstanbulluların özellikle hafta sonları uğrak yerlerinden olan, deyim yerindeyse “nefes aldıkları” doğal güzelliğe sahip Atatürk Arboretumu, tam da bu mevsimde ziyaret edilmeli. Bol oksijenin ve sonbahar renklerinin her tonunun bulunduğu cennet köşede göle yansıyan dingin güzelliği arkadaşımız Ozan Güzelce böyle fotoğrafladı.



Gülümseten poz - ÜNAL ÇAM









Fildişi Cumhuriyeti’nde namaz için saf tutan büyüklerin arasında yerini bu sevimli minik, foto muhabiri arkadaşımızın makinesine dikkat kesilmiş. Sevimli çocuk objektifin kendisine doğrultulmasına kayıtsız kalmıyor.



Mucize göl - YAVUZ ÖZDEN









Rivayete göre Firavun’un Hz. İbrahim’i ateşe attığı alevler su dolu bir göle dönüşürken, odunlar ise balık oluyor. Bu mucizenin gerçekleştiği yerin Şanlıurfa’daki Balıklıgöl olduğu söylenir.





Avını beklerken - OĞUZ YETER









Kedigiller familyasının 4 büyük türünden biri olan leoparlar üzerindeki desenleri, gözlerinin rengi ve tabii keskin bakışlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul Tuzla’daki Aslanpark’ta çekilen bu kare muhabirimiz Oğuz Yeter’in objektifinden.



Sinema heyecanı - MİLLİYET ARŞİVİNDEN 66 YIL ÖNCE BUGÜN









“Sinema denince akla ilk gelen nedir” diye soracak olsak alacağımız cevap değişmez: “Patlamış mısır, gazoz ve sinema…” Her birimizin hayatında ayrı yeri vardır bu üçlünün. Her yıl 14 Kasım, “Dünya Sinema Günü” olarak kabul edilir ve çeşitli etkinliklerle kutlanır. Milliyet arşivinden aldığımız 1953 yılına ait bu fotoğrafta, İstanbul’da bir sinema salonunda mutluluktan gözlerinin içi gülen çocukları görüyoruz.

Vazgeçilmez manzara - NEJAT YAHYA









İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Eminönü, hareketliliğiyle öne çıkar. Semtin bir başka özelliği ise Ara Güler’den bugüne fotoğrafçıların en sevdiği mekanlara sahip olmasıdır. Okuyucumuz Nejat Yahya’nın bizimle paylaştığı bu fotoğrafta, Eminönü iskelesine yanaşan vapur eşliğinde manzarayı seyredenleri ve balık için oltasını atanları görüyoruz.